انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاعي التعدين والسيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين قرارات بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 515 نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي التعدين والسيارات 0.65% و0.58% على الترتيب.
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وتراجع كل من مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 8262 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.22% إلى 18658 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7458 نقطة.
أنهى مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي تعاملات الجمعة الماضي محققاً مكاسب أسبوعية ناهزت 1.1% بفضل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم الإيجابي لأسواق القارة العجوز.
لكن ضبابية آفاق السياسة النقدية بالمملكة المتحدة، وانقسام توقعات المستثمرين تجاه قرار بنك انجلترا الخميس القادم بشأن أسعار الفائدة ما بين التثبيت والخفض 25 نقطة أساس؛ أدت إلى تدهور أداء الأسواق في مستهل تعاملات هذا الأسبوع.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677131
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