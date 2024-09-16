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انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاعي التعدين والسيارات - جريدة البورصة

9/16/2024 4:49:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين قرارات بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 515 نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي التعدين والسيارات 0.65% و0.58% على الترتيب.

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وتراجع كل من مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 8262 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.22% إلى 18658 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7458 نقطة.


أنهى مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي تعاملات الجمعة الماضي محققاً مكاسب أسبوعية ناهزت 1.1% بفضل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم الإيجابي لأسواق القارة العجوز.

لكن ضبابية آفاق السياسة النقدية بالمملكة المتحدة، وانقسام توقعات المستثمرين تجاه قرار بنك انجلترا الخميس القادم بشأن أسعار الفائدة ما بين التثبيت والخفض 25 نقطة أساس؛ أدت إلى تدهور أداء الأسواق في مستهل تعاملات هذا الأسبوع.


المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108677131

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