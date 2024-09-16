اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقع المستشار الألماني أولاف شولتس، اتفاقية مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، تهدف إلى تسهيل دخول العمال المهرة القادمين من أوزبكستان إلى ألمانيا، خاصة أولئك الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية.

وقال شولتس – في تدوينة على منصة“X” –” إننا نسمح للأشخاص الموهوبين للغاية بدخول بلدنا من خلال اتفاقنا بشأن الهجرة والتنقل الذي وقعناه اليوم في سمرقند، بأوزبكستان، ونحن ملتزمون أيضا بوضع إجراءات غير بيروقراطية حتى يتم إعادة أولئك الذين لا يستطيعون البقاء في بلدنا”.

موضوعاتوسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024 انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاعي التعدين والسيارات استمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات

ووقع شولتز 7 اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة مثل الإدارة المستدامة للموارد المائية، والشراكة في مجال المعادن الأساسية.

ومن المقرر أن يقوم شولتس وميرضيائيف بزيارة كازاخستان اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تركز مناقشاته على إمدادات ألمانيا من النفط والغاز، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وقدرت وكالة الأنباء الألمانية، أن نحو 13700 مواطن أوزبكي يعيشون حاليا في ألمانيا، موضحة أنه إذا قامت الغالبية العظمى منهم بذلك بشكل قانوني، فسيكون نحو 200 منهم مؤهلين للعودة إلى وطنهم.

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