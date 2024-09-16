اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع المستشار الألماني أولاف شولتس، اتفاقية مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، تهدف إلى تسهيل دخول العمال المهرة القادمين من أوزبكستان إلى ألمانيا، خاصة أولئك الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية.
وقال شولتس – في تدوينة على منصة“X” –” إننا نسمح للأشخاص الموهوبين للغاية بدخول بلدنا من خلال اتفاقنا بشأن الهجرة والتنقل الذي وقعناه اليوم في سمرقند، بأوزبكستان، ونحن ملتزمون أيضا بوضع إجراءات غير بيروقراطية حتى يتم إعادة أولئك الذين لا يستطيعون البقاء في بلدنا”.
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ووقع شولتز 7 اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة مثل الإدارة المستدامة للموارد المائية، والشراكة في مجال المعادن الأساسية.
ومن المقرر أن يقوم شولتس وميرضيائيف بزيارة كازاخستان اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تركز مناقشاته على إمدادات ألمانيا من النفط والغاز، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.
وقدرت وكالة الأنباء الألمانية، أن نحو 13700 مواطن أوزبكي يعيشون حاليا في ألمانيا، موضحة أنه إذا قامت الغالبية العظمى منهم بذلك بشكل قانوني، فسيكون نحو 200 منهم مؤهلين للعودة إلى وطنهم.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677130
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