يكشف عن تفضيلات المسافرين السعوديين المتطورة في مجالي الأعمال والسفر KBLT مؤتمر

الكشف عن انتعاش و تطور قطاع السفر الفاخر والأعمال في المملكة العربية السعودية

- Sidh NC, Director, QnA InternationalRIYADH, UAE, UNITED ARAB EMIRATES, September 16, 2024 /EINPresswire / -- الرياض، 15 سبتمبر 2024. تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثالثة من مؤتمر السفر والأعمال الفاخرة السنوي الذي تنظمه شركة كيو إيه إنترناشيونال في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2024,و يستضيف فندق و مركز كراون بلازا(الرياض) للمؤتمرات هذا الحدث الاستثنائي و الحصري و المخصص لربط العالم بالمسافرين السعوديين ,و الذي سوف يشكل مستقبل السفر الفاخر و سفر الاعمال من و الى المملكة .و من المتوقع ان يتجاوز سوق السفر الخارجي في المملكة العربية السعودية سقف 43 مليار دولار بحلول عام 2025 ,و ذلك من خلال الدور الرئيسي لمؤتمر (كيه بي ال تي )من خلال ربط مزودي السفر العالميين(شركات الطيران) و شركات السياحة و المنتجعات و شركات الرحلات البحرية ,باهم المؤثرين و صانعي القرار في قطاعات السفر المؤسسي و التجاري و السفر الفاخر على حد سواء في المملكة العربية السعوديةكما اكدت ابحاث (سيرا) ان المسافرين من المملكة لديهم معايير خاصة و عالية و التي تتوافق مع العروض المقدمة من اصحاب صناعة السفر في المملكة,اضافة الى قدرتهم على تلبية المواصفات الخاصة للقطاعات الحكومية و المؤسسات و كبار المسؤولين و الشركات و رجال الاعمال عبر(كيه ال بي تي) 2024 ,, و تلبية الاحتياجات المطلوبة,مع متابعة التطورات و التحديثات باستمرار في هذه الصناعةمدينة الاحلام“و من جانبه لفت مدير التسويق في كيه ال بي تي“كوستانديونس كرسيتوفي ندرك ان المسافرالمسافر يبحث من خلال رحلاته الترفيهية في خلق ذكريات و التعرف على ثقافة الشعوب و تراثهم من خلال الوجهات التي يختارونها.مضيفا تظهر بيانات شركات الطيران ان غالبية السياح السعوديين يميلون الى حجز رحلاتهم في اللحظات الاخيرة في ذات الاسبوع المحدد للسفر ,كما افاد منسقي الرحلات و مكاتب الحجوزات و تابع كريستوفي :ان العملاء يبحثون عن وجهات اقل حرارة للهروب من الصيف و تابع مدير التسويق”نرى معدلات انفاق السائح السعودي اعلى من معدلات السائح الاوروبي حيث من جهة البحث عن اقامة عالية الجودة و وسائل ترفيه و جودة كما هو متوفر في مدينة الاحلام المتوسطية و التي تقدم خدمات رائعة من جهة الطعام و البرامج الموسيقية المصاحبة اضافة الى توفير مرافق مناسب للعائلات و التي تبعد فقط دقائق عن قلب مدينة ليماسولو من جانبه اكد فيستيم حسن الشريك المؤسس في شركة ديستنيشن كومبليت”نتفهم احتياجات السائح السعودي التي تتناسب مع معتقداته الدينية و التقاليد و ثقافته لذلك نضع البرامج الخاصة بالرحلات بما يتوافق مع ذلك لضمان ان يحظى بتجربة متفردة عند زيارته لتلك المناطقمنوها”نشهد طلب متزايد خاصة لاكتشاف المناطق الاكثر برودة في الشمال و نعمل مع شركائنا لايفاء تلك المتطلبات مع ضمان جودة الخدمات و تلائم السائح السعودي ,و نعلم ان الشخصية السعودية لديها المرونة في فهم خصائص المنطقة عندما يتعلق الامر بالبساطة مقابل الفخامة من خلال حرصنا على تقديم الفخامةو الرفاهية الاسكندنافية مع البساطة في ذات التوقيتتزايد الاهتمام بالطبيعة البكرقالت منسقة تطوير الاعمال المساعدة في الادارة الوطنية للسياحة“ناتالي اونياني” ان هناك اقبال ملحوظ تجاه الوجهات التي تقدم محتوي ثقافي و تجارب فريدة و خصوصية من جهة الرغبة الحقيقية في التعرف على خصائص و طبيعة المنطقة و الاستمتاع بالاجواء الطبيعية و التعرف على المرافق التي تقدم خدمات مميزة و فاخرة في تلك المناطق من خلال الاهتمام المتعاظم بالسياحة الصديقة للبئية التي تتناسب مع الاستدامة ,خاصة مع الاجيال الحالية التي تبحث عن بئية طبيعية تولي الاستدامة اهتمامات اكبر .مضيفة ان جورجيا لا تكتفي فقط بجانب الرفاهية و السياحة الفاخرة بل تقدم مزيج مابين الفخامة و الثقافة و الطبيعةمشيرة الى ان معدل الانفاق الخاص بالسياح السعوديين في تزايد مضطرد عازية ذلك لجولات الاستكشاف السياحية الحصرية و الاقامة الفاخرةو الخدمات الشخصيةاضافة الى خدمات الاقامة الفاخرة و رغبتهم في التعرف بصورة اكبر و زيارة كافة المعالم الثقافية و الطبيعيةالسلامة اثناء السفرقال جيمون جونغ المدير الاقليمي للمنظمة الوطنية للسياحة الكورية“يولي المسافرون السعوديون اهمية قصوي للسلامة و الامانو اماكن توفر الاطعمة الحلال اضافة الى المراكز التجارية و الاماكن الحضرية الحديثة و حدائق الترفيه باختصار يفضلون الوجهات التي تتناسب مع متطلبات العائلة .لافتا الى حرص الاسر على اكتساب الاطفال لمهارات جديدة و يشعر الرجال بالراحة و الامان من جراء توفر اماكن التسوق الخاصة بالسيدات و اماكن الترفيه الخاصة بالاطفال ما يجعل متعة الترفيه متكاملة ,كما نلاحظ زيادة عدد السياح السعوديين قد تضاعف بنسبة 100%لوجود عوالم جديدة من التكنولوجيا و اصدارات حديثة تتناسب مع كل الفئات العمرية اضافة لسهولة اجراءات الدخول الخاصة بالسعوديين التي تحتاج الى تاشيرة دخول مسبقةو اختتم سيد ان سي مدير شركة كيو ان ايه“ارتفعت نسبة الرحلات الخرجية من المملكة بنسبة 38 %بين عامي 2022-2023 وفقا لعدد من التقارير و من المتوقع ان يتجاوز سوق السياحة في المملكة 43 مليار دولار بحلول 2025 مردفا ان ما يضخ في قطاع السفر و السياحة قرابة 80 مليار دولار و تتوسع السيحة الترفيهية بنسبة 25%ما يجعل المملكة العربية السعودية وجهة هامة عالميامضيفا ان اكل هذه التقارير و الاحصائيات المثيرة للاعجاب تعزز من ثقتنا في كي بي ال تي عبر استضافتها للنسخة الثالثة من المؤتمر من خلال النظر الى حماس المشتركين و نقول بكل ثقة لعشاق الساحة في المملكة انتم موعدون بوجهات جديدة قادرة على الرسوخ في الذاكرةمضيفا ان اكل هذه التقارير و الاحصائيات المثيرة للاعجاب تعزز من ثقتنا في كي بي ال تي عبر استضافتها للنسخة الثالثة من المؤتمر من خلال النظر الى حماس المشتركين و نقول بكل ثقة لعشاق الساحة في المملكة انتم موعدون بوجهات جديدة قادرة على الرسوخ في الذاكرة

