الذهب عند قمة سعرية جديدة فوق 2616 دولارا للأونصة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- صعدت أسعار العقود الفورية للذهب عند قمة سعرية جديدة، تجاوزت 2616 دولارا للأونصة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، قبيل انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة أو 6.5 دولارات إلى 2616.1 دولارا للأونصة، وبذلك، كسرت الأسعار المسجلة في بداية التعاملات اليوم، القمة السعرية الأخيرة المسجلة في ختام جلسة الجمعة، البالغة حينها 2609.8 دولارات للأونصة.

واستفادت أسعار الذهب من ترجيحات خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية الأميركية، هذا الأسبوع، عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي غدا الثلاثاء والأربعاء.

وبينما يتوقع غالبية محللي "وول ستريت" خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن محللي "جي بي مورغان"، يتوقعون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وحاليا، تتراوح أسعار الفائدة الاميركية ضمن نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة، في أعلى مستوى منذ قرابة 23 عاما، بحسب بيانات الفيدرالي الاميركي.