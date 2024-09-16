الذهب عند قمة سعرية جديدة فوق 2616 دولارا للأونصة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- صعدت أسعار العقود الفورية للذهب عند قمة سعرية جديدة، تجاوزت 2616 دولارا للأونصة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، قبيل انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي.
وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة أو 6.5 دولارات إلى 2616.1 دولارا للأونصة، وبذلك، كسرت الأسعار المسجلة في بداية التعاملات اليوم، القمة السعرية الأخيرة المسجلة في ختام جلسة الجمعة، البالغة حينها 2609.8 دولارات للأونصة.
واستفادت أسعار الذهب من ترجيحات خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية الأميركية، هذا الأسبوع، عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي غدا الثلاثاء والأربعاء.
وبينما يتوقع غالبية محللي "وول ستريت" خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن محللي "جي بي مورغان"، يتوقعون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.
وحاليا، تتراوح أسعار الفائدة الاميركية ضمن نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة، في أعلى مستوى منذ قرابة 23 عاما، بحسب بيانات الفيدرالي الاميركي.
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