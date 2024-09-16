مستعمرون يعتدون على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.
وأضافت أن حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.
وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع 3 اصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى.
يشار إلى أن المدرسة مازالت محاصرة والطلبة يتعرضون للتنكيل بداخلها.
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