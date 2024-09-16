مستعمرون يعتدون على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.

وأضافت أن حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع 3 اصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى.

يشار إلى أن المدرسة مازالت محاصرة والطلبة يتعرضون للتنكيل بداخلها.