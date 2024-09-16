مستعمرون يستولون على منزل وقطعة أرض في بلدة الطور شرق القدس

مستعمرون يستولون على منزل وقطعة أرض في بلدة الطور شرق القدس
التاريخ
9/16/2024 4:36:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN- استولى مستعمرون، اليوم الإثنين، على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا شارع الخلوة في الطور، وداهموا شقة سكنية وقاموا بوضع اقفال على أبوابها ووضع أسلاك شائكة في محيطها وتركيب كاميرات مراقبة.
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