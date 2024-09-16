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مستعمرون يستولون على منزل وقطعة أرض في بلدة الطور شرق القدس

9/16/2024 4:36:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- استولى مستعمرون، اليوم الإثنين، على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا شارع الخلوة في الطور، وداهموا شقة سكنية وقاموا بوضع اقفال على أبوابها ووضع أسلاك شائكة في محيطها وتركيب كاميرات مراقبة.


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