التنمية تقدم قسائم شرائية لعائلات متضررة ترأسها نساء في جنين وطولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تقديم قسائم شرائية لـ200 عائلة ترأسها نساء في مدينتي جنين وطولكرم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
وأكدت الوزيرة سماح حمد أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المساعدات الحالية تأتي استمرارا للدعم المالي السابق الذي شمل 6000 عائلة، مع البحث عن تمويل لدعم 1000 عائلة إضافية قريبا.
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