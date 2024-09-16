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التنمية تقدم قسائم شرائية لعائلات متضررة ترأسها نساء في جنين وطولكرم

9/16/2024 4:36:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تقديم قسائم شرائية لـ200 عائلة ترأسها نساء في مدينتي جنين وطولكرم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وأكدت الوزيرة سماح حمد أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المساعدات الحالية تأتي استمرارا للدعم المالي السابق الذي شمل 6000 عائلة، مع البحث عن تمويل لدعم 1000 عائلة إضافية قريبا.

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