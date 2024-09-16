ألمانيا: انفجار في وسط مدينة كولونيا



ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الاثنين أن الشرطة تقوم بعملية حاليا بعد وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا.

ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن عملية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية وأن على السكان تجنب المنطقة.

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