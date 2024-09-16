ألمانيا: انفجار في وسط مدينة كولونيا

ألمانيا: انفجار في وسط مدينة كولونيا
التاريخ
9/16/2024 3:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الاثنين أن الشرطة تقوم بعملية حاليا بعد وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا.
ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن عملية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية وأن على السكان تجنب المنطقة.
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