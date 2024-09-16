لامين جمال يُبهر الجميع.. برشلونة ينطلق بأفضل بداية منذ 6 سنوات

حقق برشلونة فوزه الخامس تواليا في الإسباني في أفضل بداية له منذ موسم 2017-2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4-1 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال (30 و37) وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزيغ الألماني (47) وبيدري (64). وسجل البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد (80).

قال بيدري لقناة "موفيستار" عقب الفوز الكبير على جيرونا "كان علينا أن نبدأ الموسم بشكل جيد، في أعوام أخرى لم نبدأ الموسم بالشكل الذي كنا نرغب فيه، وفوق كل هذا أخبرنا المدرب بذلك".

وتابع "(أخبرنا) أنه يتعين علينا أن نضغط بقوة منذ المباراة الأولى، وأن الفوز بالدوري يتحقق قبل كل شيء في هذه المباريات الأولى إذا واصلنا توسيع الفارق، فلنستمر على نفس المنوال".

وحقق النادي الكاتالوني باشراف مدربه الجديد الالماني هانزي فليك بداية مثالية هي الافضل له منذ موسم 2017-2018 عندما فاز بمبارياته السبع الاولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7-0، بفضل أوّل ثلاثية "هاتريك" في مسيرة البرازيلي رافينيا.

- برشلونة يواصل بالعلامة الكاملة -

وواصل برشلونة تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن قطبي العاصمة أتلتيكو الذي أسقط فالنسيا بثلاثية نظيفة وريال حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد 2-0 السبت، وفياريال الرابع.

كما تحضر برشلونة الذي ثأر من جاره جيرونا بخسارته ذهابا وإيابا أمامه في الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها (2-4)، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي الاول بمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الخميس.

وتعرض جيرونا الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث خلف ريال وبرشلونة، لخسارته الثانية هذا الموسم اذ بعد تعادله أمام ريال بيتيس 1-1 افتتاحا، سقط أمام أتلتيكو مدريد 0-3، قبل أن يفوز على أوساسونا برباعية نظيفة وإشبيلية بهدفين، ليعود إلى دوامة الهزائم مجددا أمام برشلونة.

ويحتل جيرونا المركز السابع برصيد 7 نقاط قبل مباراته أمام مضيفه باريس سان جرمان في دوري الابطال الأربعاء.

وعاقب لامين جمال خطأ المدافع دافيد لوبيس بعدما انتزع الكرة من بين قدميه عند باب منطقة الجزاء وانطلق بها ليخدع الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا بتسديدة بقدمه اليسرى (30)، قبل أن يضيف ابن الـ 17 عاما الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه بعد 7 دقائق مستفيدا من معمعمة داخل المنطقة المحرمة ليسدد كرة من خارجها على يمين حارس جيرونا.

وساهم جمال بـ 18 هدفا في المباريات الـ 20 الأخيرة مع فريقه ومنتخب بلاده الذي توّج معه بطلا لأوروبا إلى جانب أولمو (5 أهداف و13 تمريرة حاسمة).

وأنقذ الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن فريقه برشلونة من كرة بريان جيل الذي سدد من الامتار الستة (44)، في حين احتسب الحكم ركلة جزاء لجيرونا بعد لمسة يد على المدافع إينيغو مارتينيس قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (45+2).

واستهل برشلونة الشوط الثاني كما أنهى الأول، فرفع الوافد الجديد أولمو (26 عاما) رصيد فريقه إلى ثلاثة أهداف بعد تمريرة في العمق من الفرنسي جول كونديه على الجهة اليسرى تابعها بتسديدة بينية في زاوية صعبة (47).

وهو الهدف الثالث لأولمو في ثالث مباراة له في الدوري بقميص فريقه الجديد، بات أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ سيسك فابريغاس (مدرب كومو الإيطالي الحالي) عام 2011.

وأهدر الهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراته المئة مع برشلونة الرابع بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس غازانيغا (56)، بخلاف بيدري الذي استفاد من كرة في العمق من مارك كاسادو ليجد نفسه بمواجهة الحارس فتجاوزه وسدد في المرمى الخالي (64).

وأجرى فليك تبديلين فأخرج بيدري وليفاندوفسكي وأدخل باو فيكتور وفيران توريس (69) الذي طُرد بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على البديل الكولومبي ياسر أسبريا (86).

-"يتعيّن علينا أن نطوي الصفحة"-وانتفض جيرونا بتسجيله هدف الشرف عبر البديل ستواني بعد عمل رائع للبديل الآخر كريستيان بورتو الذي تجاوز الحارس تير شتيغن الخارج من مرماه ومرر كرة إلى الأوروغوياني تابعها في الشباك (80).

قال ستواني لقناة "موفيستار": "أشعر بالحزن، لقد كانت هزيمة قاسية اليوم، بسبب استعداداتنا للمباراة والإثارة التي شعرنا بها لمواجهة برشلونة مرة أخرى على أرضنا".

وتابع "يتعيّن علينا أن نحاول نسيان الأمر في أسرع وقت ممكن، لدينا هذا الأسبوع مباراة خاصة للغاية (أمام سان جرمان)، ويتعيّن علينا أن نواجهها بأقصى قدر ممكن من الإثارة لأنها مباراة تاريخية بالنسبة لنا. يتعيّن علينا أن نطوي الصفحة اليوم ونحاول المنافسة بأفضل طريقة ممكنة".

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثية كل من الانكليزي كونور غالاغر (39) والفرنسي أنطوان غريزمان (54) والوافد الجديد من مانشستر سيتي الانكليزي المهاجم البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس (90+4).

وحافظ أتلتيكو الذي كان فاز على أتلتيك بلباو 1-0 في المرحلة الماضية، على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنتين.

وعاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه بلد الوليد 3-1.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي هوغو ألفاريس (22) وبورخا إيغليسياس (35)، قبل أن يقلّص بلد الوليد الفارق عبر البديل راوول مورو (50).

ووجه البديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الضربة القاضية للفريق الضيف باضافته الثالث (90+1)، بعد 10 دقائق من طرد لاعب خط وسط بلد الوليد ماريو مارتن.

وحقق سلتا فيغو، صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط، فوزه الاول بعد خسارتين تواليا امام فياريال 3-4 وأوساسونا 2-3 في المرحلتين الماضيتين، والثالث هذا الموسم.

وبدوره، استعاد أتلتيك بلباو إنغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه لاس بالماس 3-2.

وهو الفوز الثاني للنادي الباسكي الذي يحتل المركز الثامن (7 نقاط) مقابل خسارتين أمام برشلونة 1-2 وأتلتيكو 0-1، وتعادل مع خيتافي 1-1.

وتختتم المرحلة الإثنين، بلقاء رايو فايكانو مع أوساسونا.

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