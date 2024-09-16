نتنياهو عن محاولة اغتيال ترامب: لا يجب أن نعتمد على الحظ



تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قائلا إنه

"لا يجب أن نعتمد على الحظ".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن قوله على حسابه على منصة "إكس": "لقد صدمت أنا و(زوجتي) سارة بمحاولة الاغتيال الثانية للرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضا، ولكننا لا يجب أن نعتمد على الحظ".

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أنه يجري التحقيق في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من الرئيس الأمريكي السابق، يوم الأحد، على أنه "فيما يبدو محاولة اغتيال".

وقال فريق حملة ترامب إنه بأمان بعد أن تم إطلاق الرصاص "في محيط تواجده" بفلوريدا.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن الخدمة السرية رصدت فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل، مضيفا أن المشتبه به كان يبعد ما بين 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وفر المشتبه به من مكان الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

يشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابته برصاصة في أذنه اليمنى، وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.

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