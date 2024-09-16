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ماني: الفوز هديتنا لرونالدو.. النصر مستعد لتحدي الشرطة العراقي

9/16/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

‭ ‬أبدى لويس كاسترو مدرب النصر السعودي ثقته في قدرة لاعبيه على الفوز في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يحل ضيفا على الشرطة العراقي في مجموعة غرب آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم غدا الاثنين.

وكان النصر قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد إصابته هدافه وقائده رونالدو بوعكة صحية يغيب على إثرها عن مواجهة الغد.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عشية المواجهة "الأهم بالنسبة لنا أن ندخل غدا بجاهزية كاملة ثقتي كبيرة في لاعبيني دون رونالدو أو لابورت وأي لاعب تفكيرنا فقط في الفوز بالمباراة. الأهم تحقيق النقاط الثلاث والعودة للرياض لمواصلة المنافسات".

وبدوره قال ساديو ماني، في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، "عندما نتحدث عن رونالدو فأنا لست مؤهلا للحديث عنه. هو قائد فريقنا وكنا نتمنى وجوده معنا اليوم لأنه من يحفظنا ويقود المجموعة.

"للأسف ليس هنا لكن أؤكد أن الجميع سيجتهد غدا من أجل إهداء الفوز له لأننا نعرف أنه يتمنى أن يكون هنا من أجل الشيء ذاته".

وكشف المدرب البرتغالي أنه قرر إلغاء التدريب الذي كان مقررا اليوم في الملعب بسبب ضيق الوقت.
وقال "ألغينا التدريب بالملعب اليوم لأننا لعبنا قبل 48 ساعة ومع تأخر إقلاع رحلتنا لمدة ساعتين (...) مع مدة الانتظار الطويلة في المطار والتأخير قررنا إراحة اللاعبين لكي يكونوا غدا في أفضل جاهزية ممكنة".

وتعليقا على ضغط المباريات، قال ماني "نحن لاعبون محترفون ومعتادون على إيقاع مثل هذه المباريات المتقاربة. سنكون جاهزين ونعلم المسؤولية التي على عاتقنا ونتمنى العودة بالنقاط الكاملة".

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