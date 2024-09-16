علماء يبتكرون مادة جديدة تعزز نمو الأنسجة العظمية



ابتكر علماء روس مادة جديدة للعظام على شكل حبيبات، لاستبدال العيوب في النسيج العظمي، تعزز نمو الأسجة العظمية.

وكشف

خبراء في بيلغورود الوطنية للبحوث، أوضحوا أن المادة الجديدة، تتكون من حبيبات سترونتيوم هيدروكسيباتيت، التي تتميز بقدرتها العالية على الامتزاز "التدمير والامتصاص"، التي بواسطتها تجري عملية تجدد الأنسجة العظمية.

ولفتوا إلى أن المادة الجديدة لا تخترقها الأشعة السينية، ما يسمح بمتابعة عملية إدخالها إلى المكان المطلوب بصريا من دون إضافات، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة لسد التجاويف الصغيرة في العظام، وكذلك علاج الشقوق الناجمة عن إصابات، وترميم أنسجة العظام، كما يمكن استخدامها في جراحة العظام وطب الأسنان وعمليات جراحة الوجه والفكين وجراحة الأطفال.

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