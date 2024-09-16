Monday, 16 September 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء يبتكرون مادة جديدة تعزز نمو الأنسجة العظمية

9/16/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ابتكر علماء روس مادة جديدة للعظام على شكل حبيبات، لاستبدال العيوب في النسيج العظمي، تعزز نمو الأسجة العظمية.

وكشف
خبراء في جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، أوضحوا أن المادة الجديدة، تتكون من حبيبات سترونتيوم هيدروكسيباتيت، التي تتميز بقدرتها العالية على الامتزاز "التدمير والامتصاص"، التي بواسطتها تجري عملية تجدد الأنسجة العظمية.

ولفتوا إلى أن المادة الجديدة لا تخترقها الأشعة السينية، ما يسمح بمتابعة عملية إدخالها إلى المكان المطلوب بصريا من دون إضافات، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة لسد التجاويف الصغيرة في العظام، وكذلك علاج الشقوق الناجمة عن إصابات، وترميم أنسجة العظام، كما يمكن استخدامها في جراحة العظام وطب الأسنان وعمليات جراحة الوجه والفكين وجراحة الأطفال.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN16092024000110011019ID1108676857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث