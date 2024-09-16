لوكاكو يتألق ونابولي يسيطر.. فوز كبير يضع البارتينوبي على قمة الدوري الإيطالي

انفرد نابولي بصدارة الإيطالي بفوزه الساحق على كالياري برباعية نظيفة الاحد في الجولة الرابعة مستغلا في الوقت ذاته تعادل كل من إنتر مع مونتسا 1-1 في وقت لاحق، ويوفنتوس مع امبولي سلبا السبت.

ورفع نابولي رصيده في المركز الأول الى 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر حامل اللقب ويوفنتوس.

وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الفريق الجنوبي المركز الأول منذ أيار/مايو عام 2023 عندما أنهي الموسم بطلا للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وتابع نابولي صحوته في الآونة الأخيرة، فبعد سقوطه المذل في الجولة الافتتاحية امام فيرونا 0-3، حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد أنتونيو كونتي ثلاثة انتصارات تواليا.

قال كونتي عندما سُئل عما إذا كان فريقه قادراً على المنافسة على اللقب "لا تزال الأندية تحاول التأقلم مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايتها، ونحن جميعا نحاول إيجاد أفضل مستوى".

وتابع "لقد عملنا بجد على مدار الشهرين والنصف الماضيين، وعلينا أن نواصل المضي قدما من دون التفكير في أي فريق آخر".

وفرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نفسه نجما للمباراة من خلال صناعته للهدفين الأولين ثم تسجيله الهدف الثالث لفريقه.

افتتح نابولي التسجيل بتسديدة بعيدة من قائده جوفاني دي لورنتسو (18).

وتوقفت المباراة على مدى 7 دقائق آواخر الشوط الأول بسبب أحداث شهدتها المدرجات بين أنصار الفريقين وقيامهما برمي المقذوفات على أرضية الملعب.

وسجل الجناح الجورجي خفيتسا كفاراتسخيليا الهدف الثاني بتمريرة من لوكاكو (66)، قبل أن يضيف الأخير الثالث بعدها بأربع دقائق.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم أليساندرو بونجورنو المهرجان التهديفي بتسجيله الرابع لنابولي.

وسقط إنتر في فخ التعادل مع مضيفه المتواضع مونتسا 1-1.

تقدم مونتسا بهدف رأسي لداني موتا (81)، وأنقذ الظهير الهولندي دينزل دامفريس فريقه من الخسارة الاولى هذا الموسم بادراكه التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وتنتظر إنتر مباراة قوية ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا الاربعاء وهي اعادة للنهائي القاري بينهما عام 2023 الذي انتهى بفوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا واحرازه اللقب.

وحرم جنوى ضيفه روما من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة 1-1.

وأدرك المدافع البلجيكي كوني دي وينتر التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ردا على هدف السبق من الوافد الجديد من جيرونا الإسباني الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تابع تسديدة نيكولو بيسيلي صدها الحارس بيارلويجي غوليني (37).

ومنح الهدف الأول لدي وينتر في الدوري هذا الموسم التعادل الثاني القاتل لجنوى على أرضه، بعدما كرر سيناريو لقاء إنتر حامل اللقب في المرحلة الأولى (2-2)، علما أن الأخير يملك فرصة استعادة الصدارة من يوفنتوس عندما يحلّ ضيفا على مونتسا قبل استحقاقه الأوروبي أمام مانشستر سيتي بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويقبع جنوى في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان التاسع الذي سحق فينيتسيا برباعية نظيفة السبت.

في المقابل، ما زال روما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، حيث يحتل المركز الخامس عشر من 3 تعادلات وهزيمة.

-أديمولا الحاسم-

وقاد المهاجم النيجيري اديمولا لوكمان فريقه أتالانتا الى الفوز على فيورنتينا 3-2 بتسجيله هدف الحسم.

وكان لوكمان غاب عن المباريات الثلاث الاولى لفريقه بعدما أعلن رغبته في الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي من دون ان تتم الصفقة.

جاءت الاهداف الخمسة في الشوط الاول، وتقدم فيورنتينا عبر الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (15)، ورد اتالانتا الفائز بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي بواسطة مهاجم إيطاليا الدولي ماتيو ريتيغي (21).

لكن الضيوف تقدموا مجددا عن طريق مويز كين (32).

لكن أتالانتا رد بهدفين صاعقين في مدى دقيقة واحدة أواخر الشوط عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلير (45) ثم لوكمان بعد مجهود فردي رائع (45+1).

يذكر ان أتالانتا يستضيف أرسنال الإنكليزي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل.

وفوّت تورينو فرصة اعتلاء الصدارة ولو موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع ليتشي المتواضع.

وكانت الفرصة سانحة أمام تورينو لرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الاول بانتظار نتيجة إنتر، لكنه اكتفى بثماني نقاط في المركز الثالث.

وتختتم المرحلة الإثنين، بلقاءي بارما مع أودينيزي، ولاتسيو مع فيرونا.

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