استمرار تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة على الأردن

خبرني - يبقى الأردن الاثنين، تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، لذا يسود طقس لطيف الحرارة وغائم جزئي في أغلب المناطق، فيما يكون حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في الأجزاء الغربية من الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

ويستمر الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الخميس، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا