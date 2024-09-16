استمرار تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة على الأردن

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - يبقى الأردن الاثنين، تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، لذا يسود طقس لطيف الحرارة وغائم جزئي في أغلب المناطق، فيما يكون حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في الأجزاء الغربية من الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.
ويستمر الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الخميس، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
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