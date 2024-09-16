قافلة عيادات أردنية ضمن مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق لغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تدخل، الاثنين، عبر جسر الشيخ حسين العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "استعادة الأمل" لدعم مبتوري الأطراف في غزة إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب على غزة إلى مستويات "غير مسبوقة".

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن مبادرة "استعادة الأمل" المتعلقة بتركيب أطراف صناعية لمصابي غزة انطلقت من الأردن وتعبر حاليا من جسر الشيخ حسين باتجاه قطاع غزة.

وأكد إتمام المرحلة الأولى من المبادرة والمتعلقة بتأهيل الكوادر وتجهيز كامل المعدات في المبادرة وسننتقل إلى المراحل الثلاث المتبقية، مضيفا "نأمل أن ينجح مشروع مبادرة "استعادة الأمل" بتركيب 14 ألف طرف صناعي لمصابين في غزة".

وأعلن الحياري بدء القوات المسلحة التحضير لإطلاق مستشفى نسائي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، موضحا أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات.