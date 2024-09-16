من بايدن لهاريس لترامب يا قلب لا تحزن

تتغير الوجوه في البيت الأبيض، تارة نرى بايدن، وتارة أخرى قد نجد هاريس، وقبلهم كان ترامب. لكن السياسات الأمريكية تجاه العالم، خاصة تجاه المنطقة العربية، تظل تحمل ذات التوجهات العامة. هذه السياسات، مهما تغير القادة، تبقى ثابتة في جوهرها، تعبر عن مصالح لا تتغير بتغير الأسماء أو العهود.

بالنسبة للعالم العربي، حان الوقت لنتخلى عن الدور الثانوي الذي اعتدنا عليه في السياسة الدولية. لم يعد كافيًا أن نكون مجرد مشاهدين أو مشاركين ثانويين في الأحداث. لدينا اليوم قادة عرب مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي، يظهرون لنا أن الطموح العربي يمكن أن يتجاوز حدود المنطقة إلى الساحة العالمية، حيث يمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا بدلًا من البقاء في الظل.

في الماضي، كانت العزب تجمع بين الحكم والتجارة والتفاعل الثقافي، تلعب دورًا محوريًا في ربط الشعوب وتنظيم شؤونها. هذه التجارب القديمة تعلمنا دروسًا مهمة عن قيمة الوحدة والتعاون في بناء مجتمعات قوية ومستقرة. ما حققناه في تلك الأزمنة يجب أن يكون دافعًا لنا اليوم لاستعادة هذا الدور القيادي.

القادة العرب المعاصرون يحملون رؤية شاملة لتحقيق الوحدة والتقدم، دون التفرقة بين الشعوب بناءً على الدين أو العرق أو الجنسية. يسعون لتوحيد الصفوف من أجل خلق مستقبل أفضل، حيث يمكننا الانتقال من دور المتفرج إلى دور القائد.

في النهاية، من يجلس في البيت الأبيض ليس العامل الأهم. القرار بيدنا نحن. مصيرنا نصنعه بأيدينا، ومستقبلنا نرسمه بأفعالنا. إذا تعاونا واجتمعنا على الأهداف المشتركة، سنحقق الريادة على الساحة العالمية، ونحقق تطلعات شعوبنا، ونضع أمتنا في المكانة التي تستحقها.