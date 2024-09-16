المركزي يعلن مناقصة للأذونات النقدية اليوم



أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن مناقصة للأذونات النقدية اليوم.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوما، لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 84 يوما لما يصل إلى 23500 مليون درهم، والثالث 112 يوما، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 280 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 18 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية، تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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