الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى المركزي الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.95 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولاراً للأوقية.





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