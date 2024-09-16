الملكي بنزيما يسجل هاتريك ويقود الاتحاد لاستعراض كروي أمام الوحدة (فيديو)

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى فوز ساحق على ضيفه الوحدة 7 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل بنزيمة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق الثانية و46 و89.

وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من حسام عوار في الدقيقة 13 وفابينيو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفواز الصقور في الدقيقة 55 وصالح الشهري في الدقيقة 87.

وسجل يوسف أمين هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن الهلال والاتفاق اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

ونجح الاتحاد في التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق كريم بنزيمة، حيث تسلم كرة من الجهة اليسرى، ليسددها قوية وتسكن شباك إجناسيو دي أروابارينا حارس مرمى الوحدة.

وبعد عشر دقائق نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسام عوار، حيث انطلق موسى ديابي من الجهة اليمنى، ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها عوار بتسديدة في الشباك.

ونجح الوحدة في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 31، حيث تابع يوسف أمين تسديدة تصدى لها رايكوفيتش حارس الاتحاد، ليسددها بقوة في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الاتحاد هدفه الثالث عن طريق فابينيو، حيث تلقى عرضية من زميله موسى ديابي ليضعها بضربة رأس في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر الاتحاد طويلا ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق بنزيمة مجددا في الدقيقة 46، حيث تلقى تمريرة من ستيفن بيرجوين على حدود منطقة الجزاء، ليدخل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 55 انطلق موسى ديابي من الجهة اليسرى، ليمرر كرة عرضية أرضية وجدت فواز الصقور الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الخامس.

واندفع الوحدة محاولا تسجيل هدف ثان يعيده إلى أجواء المباراة، لكن الاتحاد ضغط مجددا رغم تفوقه الكبير في المباراة، وهدد مرمى الوحدة مجددا وسط استسلام تام من جانب دفاع الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 87 سجل الاتحاد هدفه السادس عن طريق صالح الشهري، حيث تلقى كرة عرضية من ركنية نفذها موسى ديابي ليضعها بضربة رأس في الشباك.

وواصل بنزيمة تألقه ونجح في تسجيل الهدف السابع عندما تلقى عرضية أرضية أخرى من مهند الشنقيطي، ليضع الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الاتحاد على الوحدة 7 /1.

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