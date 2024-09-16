أول تعليق لترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال جديدة

وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الشكر لمؤيديه على قلقهم جراء تعرضه لمحاولة اغتيال جديدة.

وقال فريق حملة الانتخابية إنه تم إطلاق أعيرة نارية "في المنطقة المحيطة" بترامب بينما كان يلعب الجولف في فلوريدا أمس الأحد.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يجري التحقيق في الحادث " فيما يبدو أنه محاولة اغتيال".

ووجه ترامب، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، الشكر لمؤيديه على قلقهم وتمنياتهم الطيبة.

وقال ترامب، في وقت متأخر من أمس الأحد، "بالتأكيد، كان يوما مثيرا للاهتمام!".

كما وجه ترامب الشكر لجهاز الخدمة السرية الأمريكي وسلطات إنفاذ القانون على "العمل المذهل" في الحفاظ على سلامته.

وأضاف ترامب: "تم إنجاز المهمة بشكل رائع للغاية. أنا فخور جدا لكوني أمريكيا".

وأكد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية أن ترامب آمن بعد إطلاق الرصاص في ملعب جولف ترامب الدولي.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن جهاز الخدمة السرية رصد فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل.

وكان المشتبه به يبعد حوالي 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، رافائيل باروس، إن أفراد الجهاز أطلقوا النار على المشتبه به.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد أطلق أيضا النار أم لا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفر المشتبه به من موقع الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

وفي رسالة لجمع التبرعات أرسلت بعد وقت قصير من الحادث، قال ترامب إنه تم سماع دوي لإطلاق النار في المنطقة المحيطة به.

وكتب ترامب: "لكن قبل أن تبدأ الشائعات في الانتشار، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بأمان وبصحة جيدة!".

وتابع "لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبداً! سأحبكم دائما لدعمكم لي".

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، في بيان موجز صادر عن الحملة، "لا تفاصيل إضافية في الوقت الحالي"، وكذلك قال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوليلمي في منشور على منصة إكس.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على حادث إطلاق النار.

وثمن بايدن جهود خدمة الحماية السرية وفرق الأمن لـ "يقظتهم وجهودهم" للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله.

وقال بايدن في بيان: "أنا سعيد لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى".

وتابع: "لطالما قلت إنه لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف في بلدنا، وقد وجهت فريقي لمواصلة ضمان أن تحصل خدمة الحماية السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق".

وأكدت هاريس أنها "منزعجة للغاية" من محاولة الاغتيال المحتملة.

وقالت هاريس، في بيان، "ونحن نقوم بجمع الحقائق، سأكون واضحة: أدين العنف السياسي. علينا جميعا أن نقوم بدورنا لضمان ألا يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من العنف".

وأضافت هاريس: "اشعر بالامتنان لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. وأشيد بعمل جهاز الخدمة السرية الأمريكي والشركاء في أجهزة الأمن على يقظتهم".

وقال جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب، إنه تحدث معه قبل أن يجري الإعلان عن الأخبار.

وكتب عبر منصة إكس: "كان في حالة معنوية جيدة، وبشكل مذهل. لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه".

يشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه اليمنى، وقتل الجاني برصاص قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.

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