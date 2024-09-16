تضامن باريسي مع منديز ضد العنصرية.. النادي يتخذ موقفًا صارمًا لمحاسبة المسيئين

قال باريس سان جيرمان إن لاعبه نونو منديز يحظى بدعمه الكامل بعد تلقى المدافع البرتغالي رسائل وتعليقات عنصرية ومسيئة على وسائل عقب الفوز 3-1 على ضيفه بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجل عثمان ديمبلي هدفين وأضاف فابيان رويز هدف ثالث في فوز باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي.



وتقدم بريست قبل مرور نصف ساعة من البداية بعد خطأ من منديز على لودوفيك أجورك أدى إلى ركلة جزاء سجلها رومان ديل كاستيو.

ونشر الظهير الأيسر البرتغالي منديز، وهو أسود البشرة، صورة لرسالة عنصرية أرسلت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال النادي الفرنسي إنه يعمل مع السلطات لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال النادي في بيان في وقت متأخر أمس الأحد "باريس سان جيرمان لا يتسامح مع العنصرية أو معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. الإهانات العنصرية الموجهة إلى نونو منديز غير مقبولة على الإطلاق.

"نحن نقف بقوة إلى جانب نونو وجميع المتضررين ونعمل مع السلطات والجمعيات ذات الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق جيرونا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، ثم يسافر لمواجهة إستاد رانس يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي.

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