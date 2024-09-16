مونزا يُعقد حسابات إنتر ميلان.. ويحرمه من قمة الدوري الإيطالي

أهدر حامل اللقب إنتر ميلان فرصة للعودة إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما سقط في فخ تعادل مفاجئ 1-1 أمام مضيفه مونزا اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم مونزا في الدقيقة 81 بهدف سجله المهاجم البديل داني موتا الذي سدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، لكن دينزل دمفريس سجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 88 بتسديدة من مسافة قريبة.

ورفع إنتر ميلان، الذي استهل مشواره في الموسم بالتعادل مع جنوة ثم تغلب على ليتشي وأتلانتا، رصيده إلى ثماني نقاط محتلا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي فاز 4-صفر على كالياري في وقت سابق اليوم.

ويحل إنتر ميلان الذي يدربه سيموني إنزاجي ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستضيف جاره ميلان في الدوري يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ولم تحمل بداية المباراة أي مؤشرات لمعاناة إنتر الذي كان يبني هجماته دون تسرع ويسيطر على إيقاع المباراة.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يتقدم لإنتر خلال أول عشر دقائق، عندما تلقى تمريرة متقنة من فيدريكو ديماركو، لكنه لم يستغل الفرصة.

فقد صوب الكرة بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة مباشرة، ثم أهدر ديماركو ودافيدي فراتيسي أكثر من فرصة مبكرة أخرى.

ولم يترك دفاع مونزا الهادئ الكثير من المساحات أمام إنتر ونجح في أن يحقق تقدما مفاجئا عندما حول موتا الكرة برأسه إلى داخل المرمى إثر تمريرة عرضية متقنة من أرماندو إيزو.

بعدها كثف إنتر محاولاته حتى أدرك المدافع دمفريس التعادل للفريق من أول لمسة له قبل دقيقتين من نهاية المباراة، إذ استغل تمريرة عرضية من كارلوس أوجوستو وأسكن الكرة في الشباك، لكنه الوقت المتبقي لم يكن كافيا لخطف هدف الفوز.

ورفع مونزا، الذي حقق تعادلين أمام إمبولي وفيورتينا وتخللهما خسارة أمام جنوة، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز 15.

ولا يزال مونزا يتطلع لتحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد أليساندرو نيستا مدافع ميلان السابق، إذ لم يحقق الفريق أي فوز خلال آخر 13 مباراة له في الدوري، وهي أطول سلسلة حالية بين فرق الدوري الإيطالي.



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