الإعصار ياغي يكلف فيتنام 1.6 مليار دولار وقد يتسبب في تراجع النمو

أظهرت تقديرات أولية من وزارة الاستثمار في فيتنام أن الإعصار ياغي، أقوى عاصفة تشهدها قارة آسيا هذا العام، كلف فيتنام نحو 1.6 مليار دولار وربما يقلص معدل النمو في البلاد.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن النمو الاقتصادي في فيتنام في عام 2024 قد يتباطأ بمقدار 0.15 بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة بسبب تأثيرات الإعصار. وكانت الوزارة توقعت في السابق نموا قدره 6.8 بالمئة إلى سبعة بالمئة هذا العام.

وأدى الإعصار الذي ضرب اليابسة في السابع من سبتمبر إلى مقتل 292 شخصا على الأقل وفقد 38 آخرين حتى صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات وكالة التصدي للكوارث في فيتنام.

كما غمرت الفيضانات 190 ألف هكتار (469500 فدان) من حقول الأرز، و48 ألف هكتار من محاصيل مربحة مثل الذرة والكسافا، وألحقت أضرارا بنحو 232 ألف منزل في شمال فيتنام، وفقا للوكالة.

وفي بيان منفصل أصدرته الحكومة، قالت فيتنام إنها تسعى جاهدة للسيطرة على التضخم والوصول إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو سبعة بالمئة هذا العام على الرغم من الخسائر التي سببها الإعصار ياغي.