الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طناً من الإمدادات الغذائية إلى نيجيريا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة، التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم، أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها 50 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، للتخفيف من معاناة السكان، الذين تأثروا بالفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في نيجيريا.

وتعرضت نيجيريا خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الفيضانات الشديدة، الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، وتشريد الآلاف من المواطنين.

كما طالت الفيضانات عددا من الولايات النيجيرية، بما في ذلك مناطق زراعية، ما أدى إلى فقدان مصادر الغذاء، وزيادة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة سالم الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية

نيجيريا الاتحادية، حرص دولة الإمارات الدائم على تقديم الدعم والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الإنسانية.

وقال سعادته إن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتعزيز التعاون الإنساني مع المجتمع الدولي ومساندة الشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف معاناة المتضررين من الفيضانات في نيجيريا، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في إطار التزامها بقيم التضامن الإنساني وتقديم العون للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.







