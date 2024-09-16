بيبينكا.. أقوى إعصار يجتاح شنغهاي منذ عام 1949



وصل الإعصار بيبينكا إلى شنغهاي صباح اليوم الاثنين كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المركز المالي الصيني بشكل مباشر منذ أكثر من سبعة عقود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإعصار بيبينكا، المصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 151 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه، وصل إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة حوالي الساعة 7:30 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش)، وهو أقوى عاصفة تضرب شنغهاي منذ الإعصار جلوريا في عام 1949.

ونادرا ما تتعرض شنغهاي لاجتياح مباشر من الأعاصير القوية التي تضرب اليابسة عادة في جنوب الصين. وضرب الإعصار ياجي، وهو عاصفة مدمرة من الفئة الرابعة، إقليم هاينان الجنوبي الأسبوع الماضي.

وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري المدينة منذ أمس الأحد، كما أوقفت محطة سكك حديد شنغهاي بعض خدمات السكك الحديدية. تأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تحتفل فيه الصين بعطلة عيد منتصف الخريف التي تستمر ثلاثة أيام.

وأغلقت المنتجعات في شنغهاي على نحو مؤقت، بما في ذلك منتجع شنغهاي ديزني، ومنتزه جينجيانغ الترفيهي، ومتنزه شنغهاي للحيوانات البرية، كما تم وقف العديد من العبارات.

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