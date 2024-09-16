بيبينكا.. أقوى إعصار يجتاح شنغهاي منذ عام 1949

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل الإعصار بيبينكا إلى شنغهاي صباح اليوم الاثنين كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المركز المالي الصيني بشكل مباشر منذ أكثر من سبعة عقود.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإعصار بيبينكا، المصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 151 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه، وصل إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة حوالي الساعة 7:30 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش)، وهو أقوى عاصفة تضرب شنغهاي منذ الإعصار جلوريا في عام 1949.
ونادرا ما تتعرض شنغهاي لاجتياح مباشر من الأعاصير القوية التي تضرب اليابسة عادة في جنوب الصين. وضرب الإعصار ياجي، وهو عاصفة مدمرة من الفئة الرابعة، إقليم هاينان الجنوبي الأسبوع الماضي.
وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري المدينة منذ أمس الأحد، كما أوقفت محطة سكك حديد شنغهاي بعض خدمات السكك الحديدية. تأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تحتفل فيه الصين بعطلة عيد منتصف الخريف التي تستمر ثلاثة أيام.
وأغلقت المنتجعات في شنغهاي على نحو مؤقت، بما في ذلك منتجع شنغهاي ديزني، ومنتزه جينجيانغ الترفيهي، ومتنزه شنغهاي للحيوانات البرية، كما تم وقف العديد من العبارات.
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