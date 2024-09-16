الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي أدت إلى إصابته، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.
وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع حكومة وعائلة فخامته، وشعب جمهورية القمر المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها لفخامته بالتعافي والشفاء العاجل.
وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.
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