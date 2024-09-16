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الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة

9/16/2024 1:00:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي أدت إلى إصابته، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع حكومة وعائلة فخامته، وشعب جمهورية القمر المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها لفخامته بالتعافي والشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.

MENAFN16092024000110011019ID1108676654

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