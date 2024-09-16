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وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره المصري لبحث النزاع في الشرق الأوسط

9/16/2024 12:23:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في موسكو اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه من المتوقع أن يولي الجانبان اهتماما خاصا بتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتركيز على جدول الأعمال الثنائي.

وفي تصريح لوكالة تاس، قال سفير مصر لدى روسيا نزيه النجاري إن المحادثات ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأضاف: "بالتأكيد، الوضع في فلسطين وقطاع غزة يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، تماما مثل الوضع في المنطقة بشكل عام، بما في ذلك ليبيا والسودان".

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