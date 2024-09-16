النفط يرتفع قليلا مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار "فرنسين" وبيانات صينية أضعف.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 15 سنتًا أو 0.2% إلى 71.76 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 23 سنتًا أو 0.3% إلى 68.88 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان عند التسوية في الجلسة السابقة، مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بعد استئناف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار "فرنسين"، ومع ظهور بيانات تشير إلى ارتفاع أسبوعي في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال نحو 20% من إنتاج النفط الخام و28% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا عن العمل بعد الإعصار.

من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على السوق هذا الأسبوع هو مقدار خفض أسعار الفائدة الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر. وتظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يراهنون بشكل متزايد على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة "فيد ووتش" لمراقبة السوق التابعة لـ"سي.إم.إي".

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل تكلفة الاقتراض، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس، بينما تراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة بشكل أكبر. كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى تقليص الإنتاج.

وبقي الدولار مستقرًا بعد نجاة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب من ما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها محاولة اغتيال ثانية خارج ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا.

وفي الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكبد الحوثيين المتحالفين مع إيران "ثمناً باهظاً"، بعد أن أطلقوا صاروخًا وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة أمس الأحد.

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