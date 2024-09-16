إف بي آي يحقق في محاولة اغتيال بعد إطلاق النار بالقرب من ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أنه يجري التحقيق في إطلاق نار بالقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد يوم الأحد على أنه "فيما يبدو محاولة اغتيال".

وقال فريق حملة ترامب إن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة كان بأمان بعد أن تم إطلاق الرصاص "في محيط تواجده" في فلوريدا.

وأكد متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أيضًا أن ترامب كان بأمان بعد إطلاق الرصاص في ملعب جولف ترامب الدولي.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن الخدمة السرية رصدت فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل.

وكان المشتبه به يبعد ما بين 270 إلى 450 مترًا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، رافائيل باروس، إن الخدمة السرية أطلقت النار على المشتبه به. وأضاف برادشو أنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد أطلق أيضًا النار أم لا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفر المشتبه به من مكان الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقًا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

وفي رسالة لجمع التبرعات أرسلت بعد وقت قصير من الحادث، قال ترامب إنه تم سماع دوي لإطلاق النار في المنطقة المحيطة به.

وكتب ترامب: "لكن قبل أن تبدأ الشائعات في الانتشار، أردت أن تسمعوا هذا أولًا: أنا بأمان وبصحة جيدة!".

وتابع: "لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدًا! سأحبكم دائمًا لدعمكم لي".

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب في بيان موجز صادر عن الحملة: "لا تفاصيل إضافية في الوقت الحالي"، وكذلك قال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوليلمي في منشور على منصة إكس.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على حادث إطلاق النار.

وثمّن بايدن جهود خدمة الحماية السرية وفرق الأمن لـ "يقظتهم وجهودهم" للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله.

وقال بايدن في بيان: "أنا سعيد لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى".

وتابع: "لطالما قلت إنه لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف في بلدنا، وقد وجهت فريقي لمواصلة ضمان أن تحصل خدمة الحماية السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق".

وكتبت هاريس على منصة إكس أنها سعيدة لأن ترامب كان بأمان.

وتابعت: "العنف لا مكان له في أمريكا".

وقال جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب، إنه تحدث معه قبل أن يجري الإعلان عن الأخبار.

وكتب عبر منصة إكس: "كان في حالة معنوية جيدة، وبشكل مذهل. لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه".

يُشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه اليمنى، وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.