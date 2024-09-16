من هو المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب وماذا قال عنه نجله؟

يعتبر ريان ويسلي روث، المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شخصية مثيرة للجدل. روث، البالغ من العمر 58 عامًا، له سجل طويل من الاعتقالات والمواجهات مع الشرطة تعود إلى التسعينيات. ووفقًا لتقرير شبكة "فوكس نيوز"، روث تم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الخدمة السرية بعد سماعهم طلقات في ملعب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا.

روث، الذي يعيش حاليًا في هاواي منذ انتقاله إليها عام 2017، كان يعمل في مجال البناء السكني بعد أن أطلق شركته الخاصة. كما أنه أعرب عن آرائه المؤيدة لأوكرانيا في مقابلة سابقة مع "نيوزويك رومانيا"، حيث أشار إلى دعمه لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن روث كان مسلحًا ببندقية من نوع "كلاشينكوف" ومزودًا بكاميرا "غو برو" على ما يبدو لتوثيق الحادث. كان ترامب على بعد ما بين 300 إلى 500 متر من موقع المسلح، الذي كان مختبئًا بين الشجيرات. اشتبك أفراد الخدمة السرية مع المسلح وأطلقوا عليه النار قبل أن يهرب في سيارة سوداء اللون. تمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه في مقاطعة مارتن.

ماذا قال نجل المشتبه به؟

في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام، تحدث أوران، ابن ريان ويسلي روث، عن والده مشيرًا إلى دعمه القوي لأوكرانيا وغضبه من مواقف ترامب بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية. وأكد أوران أن والده سافر إلى أوكرانيا لتقديم ما أسماه "مساعدات إنسانية"، في وقت كانت مواقف ترامب تجاه الحرب تثير غضبه.

ورغم عدم قدرته على التحدث مباشرة مع والده، وصف أوران والده بأنه "أب محب ومجتهد"، لكنه أضاف: "لا أستطيع أن أصدق أن الشخص الذي أعرفه يمكن أن يقوم بشيء عنيف كهذا". وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "ديلي ميل"، أشار أوران إلى أن والده يكره ترامب بشدة، مضيفًا: "كما يفعل كل شخص عاقل"، وأوضح أن سجل والده النظيف يقتصر على المخالفات المرورية فقط.

تستمر التحقيقات حول دوافع روث، فيما يبقى موقفه من أوكرانيا والرئيس ترامب عاملين مركزيين في فهم دوافعه المحتملة في تنفيذ هذه المحاولة الخطيرة.