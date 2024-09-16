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إطلاق نار قرب مكان ترامب وحملته الانتخابية تؤكد أنه في أمان

9/16/2024 12:07:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن وقوع حادث إطلاق نار اليوم الأحد قرب مكان اقامة الرئيس السابق في ولاية فلوريدا.
وأضافت حملة ترامب في منشور لها على منصة (إكس) أن "الرئيس السابق في أمان ولم يتعرض للأذى" من حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مقر اقامته.
وكانت وسائل اعلام امريكية قد ذكرت أن الشرطة اعتقلت شخصين تبادلا إطلاق النار خارج منتجع للغولف يملكه ترامب في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية والرئيس السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا في شهر يوليو الماضي. (النهاية) أ م م / ف ا س

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