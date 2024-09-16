إطلاق نار قرب مكان ترامب وحملته الانتخابية تؤكد أنه في أمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب
عن وقوع حادث إطلاق نار اليوم الأحد قرب مكان اقامة الرئيس السابق في ولاية فلوريدا.
وأضافت حملة ترامب في منشور لها على منصة (إكس) أن "الرئيس السابق في أمان ولم يتعرض للأذى" من حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مقر اقامته.
وكانت وسائل اعلام
امريكية قد ذكرت أن الشرطة اعتقلت شخصين تبادلا إطلاق النار خارج منتجع للغولف يملكه ترامب في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية والرئيس السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا في شهر يوليو الماضي. (النهاية) أ م م / ف ا س
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