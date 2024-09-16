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السالمية يفوز على القادسية (1-0) في اختتام الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

9/16/2024 12:07:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي السالمية لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره القادسية بهدف نظيف في اختتام الجولة الرابعة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) وذلك في المواجهة التي أقيمت على استاد محمد الحمد.
وسجل هدف (السالمية) المحترف أليكس ليما في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر عرقلة اللاعب معاذ الاصيمع داخل منطقة جزاء (القادسية).
ولم يستغل (القادسية) عامل الأرض والجمهور ليتكبد خسارته الثالثة هذا الموسم في ضوء تراجع المستوى الذي يعاني منه ليبقي على نقاطه الثلاث بالمركز السابع فيما واصل (السالمية) تألقه ليرفع رصيده إلى تسع نقاط تضعه في المركز الثالث.
وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز فرق الكويت والعربي والسالمية والتضامن على النصر والفحيحيل والقادسية وكاظمة على التوالي فيما تعادل خيطان مع اليرموك. (النهاية)

س ع د


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