السالمية يفوز على القادسية (1-0) في اختتام الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي السالمية لكرة القدم
اليوم الأحد على نظيره القادسية بهدف نظيف في اختتام الجولة الرابعة من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين) وذلك في المواجهة التي أقيمت على استاد محمد الحمد.
وسجل هدف (السالمية) المحترف أليكس ليما في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر عرقلة اللاعب معاذ الاصيمع داخل منطقة جزاء (القادسية).
ولم يستغل (القادسية) عامل الأرض والجمهور ليتكبد خسارته الثالثة هذا الموسم في ضوء تراجع المستوى الذي يعاني منه ليبقي على نقاطه الثلاث بالمركز السابع فيما واصل (السالمية) تألقه ليرفع رصيده إلى تسع نقاط تضعه في المركز الثالث.
وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز فرق الكويت والعربي والسالمية والتضامن على النصر والفحيحيل والقادسية وكاظمة على التوالي فيما تعادل خيطان مع اليرموك. (النهاية)
س ع د
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