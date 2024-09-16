اف بي اي: التحقيقات الاولية تشير الى ان الرئيس السابق ترامب تعرض لمحاولة اغتيال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 15 – 9 (كونا) –- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) اليوم الاحد ان التحقيقات الاولية في حادثة اطلاق النار في ولاية فلوريدا الامريكية تشير الى ان الرئيس السابق دونالد ترامب
تعرض لمحاولة اغتيال.
وذكر مكتب (اف بي اي) في بيان اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان "التحقيقات الجارية في حادثة اطلاق نار خارج منتجع الرئيس السابق اظهرت انها كانت على ما يبدو محاولة اغتيال استهدفت ترامب".
من جهته قال قائد شرطة مقاطعة (مارتن) ويليام سنايدر في تصريحات صحفية ان الشرطة اعتقلت مشتبها به في الستينيات من عمره بعد إطلاق أعيرة نارية من داخل مركبته باتجاه ملعب ترامب للغولف وان الرئيس السابق الذي كان قريبا من الحادثة بأمان ولم يصب بأذى.
واضاف سنايدر انه تم حجز مركتبه من قبل (اف بي اي) الذي سيتولى التحقيق جنبا إلى جنب مع مكتب قائد شرطة مقاطعة (بالم بيتش) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وكانت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب قد اكدت وقوع "إطلاق نار على مقربة منه" في منتجع الغولف في (ويست بالم بيتش) في ولاية فلوريدا مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.
ونقلت الحملة عن ترامب قوله عقب الحادثة "انا بخير ولاشيء سيوقفني .. لن أستسلم أبدا".
من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أنه بخير" مضيفا انه "وسيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام".
وقالت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس في تغريدة على منصة (اكس) ان "العنف ليس له مكان في أمريكا".
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا شهر يوليو الماضي. (النهاية) أ م م / ف ا س
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