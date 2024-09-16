Monday, 16 September 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اف بي اي: التحقيقات الاولية تشير الى ان الرئيس السابق ترامب تعرض لمحاولة اغتيال

9/16/2024 12:07:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 15 – 9 (كونا) –- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) اليوم الاحد ان التحقيقات الاولية في حادثة اطلاق النار في ولاية فلوريدا الامريكية تشير الى ان الرئيس السابق دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال.
وذكر مكتب (اف بي اي) في بيان اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان "التحقيقات الجارية في حادثة اطلاق نار خارج منتجع الرئيس السابق اظهرت انها كانت على ما يبدو محاولة اغتيال استهدفت ترامب".
من جهته قال قائد شرطة مقاطعة (مارتن) ويليام سنايدر في تصريحات صحفية ان الشرطة اعتقلت مشتبها به في الستينيات من عمره بعد إطلاق أعيرة نارية من داخل مركبته باتجاه ملعب ترامب للغولف وان الرئيس السابق الذي كان قريبا من الحادثة بأمان ولم يصب بأذى.
واضاف سنايدر انه تم حجز مركتبه من قبل (اف بي اي) الذي سيتولى التحقيق جنبا إلى جنب مع مكتب قائد شرطة مقاطعة (بالم بيتش) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وكانت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب قد اكدت وقوع "إطلاق نار على مقربة منه" في منتجع الغولف في (ويست بالم بيتش) في ولاية فلوريدا مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.
ونقلت الحملة عن ترامب قوله عقب الحادثة "انا بخير ولاشيء سيوقفني .. لن أستسلم أبدا".
من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أنه بخير" مضيفا انه "وسيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام".
وقالت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس في تغريدة على منصة (اكس) ان "العنف ليس له مكان في أمريكا".
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا شهر يوليو الماضي. (النهاية) أ م م / ف ا س

MENAFN16092024000071011013ID1108676563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث