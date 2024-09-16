لاعبو ولاعبات منتخب الكويت يحققون أرقاما جديدة في ختام البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 15 - 9 (كونا) -- حقق لاعبو ولاعبات منتخب
الكويت اليوم الأحد أرقاما شخصية جديدة في ختام البطولة العربية الـ10 للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وفي نهائي سباق 200 متر حقق اللاعب سيد فاخر رقما شخصيا بزمن قدره 25ر22 ثانية كما سجلت اللاعبة دلال العازمي في نهائي إطاحة المطرقة رقما كويتيا جديدا بمسافة قدرها 93ر40 متر في حين حل فريق سباق التتابع المنوع بالمركز الخامس.
وقال رئيس وفد منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سعد خليفة في تصريح الانباء الكويتية (كونا) ان حصول اللاعبين على الارقام الشخصية الجديدة في اول مشاركات لهم هي نتائج مبشرة لهم بمستقبل واعد حافل بالإنجازات.
وأعرب خليفة شكره للاعبين والطاقم الفني والاداري على تعاونهم وجهدهم اللا محدود وعن فخره لحصول منتخب الكويت على ميدالية ذهبية في مستهل البطولة.
وفي ختام البطولة تكون حصيلة مشاركة المنتخب هي ميدالية واحدة ذهبية أحرزها اللاعب عبدالرحمن القحطاني في مستهل البطولة يوم الخميس الماضي في منافسات نهائي دفع الجلة مسجلا رقما شخصيا جديدا وذلك بمسافة قدرها 24ر18 مترا.
وشارك في البطولة 18 منتخبا وهم الكويت والسعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ومثلها 241 لاعبا تنافسوا في 20 مسابقة. (النهاية) ف ن / ف ا س
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