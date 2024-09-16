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لاعبو ولاعبات منتخب الكويت يحققون أرقاما جديدة في ختام البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين

9/16/2024 12:07:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 9 (كونا) -- حقق لاعبو ولاعبات منتخب الكويت اليوم الأحد أرقاما شخصية جديدة في ختام البطولة العربية الـ10 للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وفي نهائي سباق 200 متر حقق اللاعب سيد فاخر رقما شخصيا بزمن قدره 25ر22 ثانية كما سجلت اللاعبة دلال العازمي في نهائي إطاحة المطرقة رقما كويتيا جديدا بمسافة قدرها 93ر40 متر في حين حل فريق سباق التتابع المنوع بالمركز الخامس.
وقال رئيس وفد منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سعد خليفة في تصريح الانباء الكويتية (كونا) ان حصول اللاعبين على الارقام الشخصية الجديدة في اول مشاركات لهم هي نتائج مبشرة لهم بمستقبل واعد حافل بالإنجازات.
وأعرب خليفة شكره للاعبين والطاقم الفني والاداري على تعاونهم وجهدهم اللا محدود وعن فخره لحصول منتخب الكويت على ميدالية ذهبية في مستهل البطولة.
وفي ختام البطولة تكون حصيلة مشاركة المنتخب هي ميدالية واحدة ذهبية أحرزها اللاعب عبدالرحمن القحطاني في مستهل البطولة يوم الخميس الماضي في منافسات نهائي دفع الجلة مسجلا رقما شخصيا جديدا وذلك بمسافة قدرها 24ر18 مترا.
وشارك في البطولة 18 منتخبا وهم الكويت والسعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ومثلها 241 لاعبا تنافسوا في 20 مسابقة. (النهاية) ف ن / ف ا س

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