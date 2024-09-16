البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جزر القمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 15 - 9 (كونا) -- أدانت مملكة البحرين اليوم الاحد واستنكرت بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي.
واعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية جزر القمر ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وتمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس وللجمهورية وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وكان الرئيس غزالي قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم الجمعة الماضي بسلاح ابيض نتج عنها اصابته بجروح طفيفة اثناء حضوره مراسم جنازة في العاصمة موروني. (النهاية) خ ن ع / ه س ص
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