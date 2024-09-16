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البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جزر القمر

9/16/2024 12:07:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 9 (كونا) -- أدانت مملكة البحرين اليوم الاحد واستنكرت بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي.
واعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية جزر القمر ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وتمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس وللجمهورية وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وكان الرئيس غزالي قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم الجمعة الماضي بسلاح ابيض نتج عنها اصابته بجروح طفيفة اثناء حضوره مراسم جنازة في العاصمة موروني. (النهاية) خ ن ع / ه س ص

MENAFN16092024000071011013ID1108676561

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