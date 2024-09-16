الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (فالنسيا) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 15 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (فالنسيا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل لاعب
الوسط البريطاني كونور غالاغر هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 فيما أضاف زميله الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عزز خوليان ألباريز بهدف ثالث وأخير ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث للمباراة.
وبذلك رفع فريق العاصمة رصيده إلى 11 نقطة ليصعد للمركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف الوصيف (ريال مدريد) وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (فالنسيا) عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها حقق المتصدر (برشلونة) الفوز على جاره (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف في وقت سابق اليوم في حين فاز (ريال مدريد) على (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد وكذلك فاز (فياريال) الرابع بالترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف أمس السبت. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
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