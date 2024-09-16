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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (فالنسيا) بثلاثية نظيفة

9/16/2024 12:07:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (فالنسيا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لاعب الوسط البريطاني كونور غالاغر هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 فيما أضاف زميله الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عزز خوليان ألباريز بهدف ثالث وأخير ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث للمباراة.
وبذلك رفع فريق العاصمة رصيده إلى 11 نقطة ليصعد للمركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف الوصيف (ريال مدريد) وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (فالنسيا) عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها حقق المتصدر (برشلونة) الفوز على جاره (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف في وقت سابق اليوم في حين فاز (ريال مدريد) على (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد وكذلك فاز (فياريال) الرابع بالترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / ح م ف



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