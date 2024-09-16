(الاتحاد) يهزم (الوحدة) بسبعة أهداف في دوري (روشن) السعودي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 15 - 9 (كونا) -- حقق فريق (الاتحاد) السعودي اليوم الاحد فوزا كبيرا على (الوحدة) بسباعية لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم
في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة.
وسجل للاتحاد الفرنسي كريم بنزيما ثلاثة أهداف جاءت في الدقيقة 2 و47 و89 والجزائري حسام عوار في الدقيقة 13 والبرازيلي فابينيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.
كما سجل للاتحاد ايضا فواز الصقور في الدقيقة 55 وصالح الشهري في الدقيقة 87 في حين جاء هدف (الوحدة) عن طريق العراقي يوسف الامين في الدقيقة 31.
وبفوزه الثالث على التوالي يحتل (الاتحاد) صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن (الهلال).
وفي مباريات اخرى من نفس الجولة تغلب (الشباب) على (القادسية) بهدف نظيف فيما تعادل (الخلود) و(العروبة) إيجابيا بنتيجة (3 - 3). (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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