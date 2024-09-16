موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يشيد بوصول منتخب
الكويت لكرة اليد للناشئين إلى نهائيات كأس العالم المقبلة (سلوفينيا 2025) وفوزه بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية الـ 10 بالأردن.
واشنطن - حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب تعلن أنه بخير بعد إطلاق نار في محيط إقامته بفلوريدا.
واشنطن - مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إن التحقيقات الأولية في إطلاق النار قرب إقامة ترامب "محاولة اغتيال على ما يبدو".
تونس - ليبيا تعلن وفاة شخصين وإصابة العشرات بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة سبها أتت على المنازل والأحياء بينما تحيي البلاد الذكرى الأولى لفيضانات درنة التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود.
الكويت - انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال (2024-2025) بمشاركة خمسة فرق في منافسات تستمر أشهرا. (النهاية) ه س ص
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