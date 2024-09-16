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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

9/16/2024 12:07:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يشيد بوصول منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين إلى نهائيات كأس العالم المقبلة (سلوفينيا 2025) وفوزه بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية الـ 10 بالأردن.

واشنطن - حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب تعلن أنه بخير بعد إطلاق نار في محيط إقامته بفلوريدا.

واشنطن - مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إن التحقيقات الأولية في إطلاق النار قرب إقامة ترامب "محاولة اغتيال على ما يبدو".

تونس - ليبيا تعلن وفاة شخصين وإصابة العشرات بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة سبها أتت على المنازل والأحياء بينما تحيي البلاد الذكرى الأولى لفيضانات درنة التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود.

الكويت - انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال (2024-2025) بمشاركة خمسة فرق في منافسات تستمر أشهرا. (النهاية) ه س ص

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