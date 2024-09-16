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((التاروت)) يعرض مطلع العام المقبل

9/16/2024 12:05:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن صُناع فيلم «التاروت» بطولة الفنانة سمية الخشاب عن طرحه في دور العرض السينمائي بمصر مطلع العام المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار، خاصة أن الفيلم واجه أزمات إنتاجية تسببت في تعطيله طوال الفترة الماضية، إلا أن منتج الفيلم نجح في التعاقد على توزيعه عن طريق الشركة التي تمتلكها الفنانة والمنتجة إسعاد يونس.
ويعيد فيلم «التاروت» الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف للعمل معا بعد 23 سنة من مشاركتهما معا في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان الراحل نور الشريف، والذي عرض عام 2001، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ساهم في شهرتهما، وتسبب في انطلاقة العديد من الفنانين الذين ظهروا فيه، ليأتي.
و«التاروت» بطولة: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، عبدالعزيز مخيون، إلى جانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور طفل (الغزالة الرايقة)، كنزي رماح، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات يحدث لهن موقف ما ونشاهد مدى تأثير هذا الموقف على حياتهن.

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