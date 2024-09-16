((التاروت)) يعرض مطلع العام المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن صُناع فيلم
«التاروت» بطولة الفنانة
سمية الخشاب عن طرحه في دور العرض السينمائي بمصر مطلع العام المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار، خاصة أن الفيلم واجه أزمات إنتاجية تسببت في تعطيله طوال الفترة الماضية، إلا أن منتج
الفيلم نجح في التعاقد على توزيعه عن طريق الشركة التي تمتلكها الفنانة والمنتجة إسعاد يونس.
ويعيد فيلم «التاروت» الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف للعمل معا بعد 23 سنة من مشاركتهما معا في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان
الراحل نور الشريف، والذي عرض عام 2001، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ساهم في شهرتهما، وتسبب في انطلاقة العديد من الفنانين الذين ظهروا فيه، ليأتي.
و«التاروت» بطولة: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، عبدالعزيز مخيون، إلى جانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور طفل (الغزالة الرايقة)، كنزي رماح، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات يحدث لهن موقف ما ونشاهد مدى تأثير هذا الموقف على حياتهن.
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