متاحف بلا زوار...

ترجع تسمية كلمة متحف أو بالإنجليزية Museum إلى Muses (باليونانية)، إلى أسطورة الملهمات التسع بنات زيوس ونيموزين البارعات في 9 فنون منها الشعر والفن والغناء والتاريخ وغيرها...

أصبحت المتاحف جزءا مهما لدعم التراث الإنساني وحفظ التاريخ والفنيات المتنوعة. وكتجربة شخصية، قمت بزيارة العديد من المتاحف والمواقع التاريخية والأثرية في عشرات الدول التي سافرت إليها، ووجدتها مكتظة بالزوار والمهتمين من جميع الجنسيات حتى العربية والخليجية بالأخص، حتى أانها تعتبر ضمن الوجهات الرئيسية للسياح لأغلب المدن التي قمت بزيارتها - بالرغم من عدم وجود بعض الآثار والمقتنيات القديمة أو النادرة جدا في العديد منها - إلا أنها فعالة ومزدحمة بل تدر ملايين الدولارات كمردود مادي سياحي.

لقد أمضيت الشهر الماضي في زيارة المتاحف «الكويتية»، الحكومية منها والخاصة، وأول شيء لاحظته هو «خلوها» من الزوار، بالكاد أجد زائرا يتجول فيها، على الرغم من جمالها وضخامتها وفخامتها والدخول إليها «بالمجان» إلا أنها «تصفر» من الناس والزوار والمهتمين، وكأنها متاحف صممت للأشباح لا البشر.

كانت المقارنة صعبة بين الغرب وبيننا بسبب عوامل وفروقات عديدة تشمل طبيعة تصميم المدن أو برودة الطقس وثقافة الشعب، لكن السؤال الذي راودني: لماذا يهتم «الأجنبي» بالمتاحف أكثر من الخليجي؟ ولماذا نفتقر إلى ثقافة زيارة المتاحف؟ علما بأن أغلب هذه المتاحف «مجانية» وتقدم خدمات وأنشطة وفعاليات بالمجان - بعكس الغرب - إلا أنها خالية من الحضور. هل تنقصنا الدعاية، أم تنقصنا التوعية؟ لماذا متاحف الغرب مكتظة ومتاحفنا خالية؟

أسمع الكثير من المواطنين يتساءلون «هل احنا عندنا متاحف؟» وفي الغالب لا أحد يرد أو يجيب عن تساؤلاتهم الا البعض الذين يردون «بسخرية» على هذا السؤال العميق. مواطنون لا يعلمون بوجود متاحف منذ السبعينيات في الكويت ولا يعلمون أنها تقدم أنشطة وفعاليات مصاحبة وسنوية بالمجان لكنهم يسافرون ليزوروا المتاحف في الخارج ويدفعون عليها تذاكر ويشترون الصور كذلك!

لا أنكر أن تجربتي كزائرة لهذه المتاحف المحلية كان يصاحبها نوع من الملل، قد يكون السبب خلوها من الناس والسياح أو أحيانا لعدم توافر مرشدين للجولات كما هو الحال في الدول الأخرى.

لكننا بالفعل بحاجة إلى تشجيع السياحة والمتاحف وتنشيطها من خلال الزيارات المدرسية أو عمل الدعايات اللازمة، وتثقيف الأطفال من خلال المناهج الدراسية الحديثة وتكثيف الأنشطة التي تتناسب وطموحات الأجيال القادمة.

بالقلم الأحمر: محزن أن تكون متاحفنا بلا زوار.





AljaziAlsenafi@