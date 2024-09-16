يحتفل العالم بأسره في التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام بيوم القلب العالمي لحث الناس على تولي مسؤولية صحة قلوبهم وصحة الآخرين، وتم تحديد شعار هذا اليوم من قبل الاتحاد العالمي للقلب للأعوام من 2024 إلى 2026 ليكون «استخدم قلبك من أجل العمل»، لدعم الأفراد بالعناية بقلوبهم وتمكينهم من حث القادة على أخذ صحة القلب والأوعية الدموية على محمل الجد من خلال توفير منصة عالمية للعمل للتنفيذ المتعمد والفعال للجهود المبذولة.

وهدف حملة يوم القلب العالمي لهذا العام هو تحفيز كل البلدان على تطوير أو دعم خطط العمل الوطنية لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه في العادة معظم البلدان لا تعطي الأولوية لهذا الموضوع، والسياسات الوطنية لأمراض القلب والأوعية الدموية غير موجودة أو غير كافية.

إن الاحتفال باليوم العالمي للقلب عادة يكون بالفعاليات والأنشطة الرياضية والفحوصات الصحية المجانية، وهذا ما تقوم به جمعية القلب الكويتية على مدار السنوات بعمل الفحوصات المجانية للجمهور، حيث إن الوحدة المتنقلة للجمعية تجوب جميع أنحاء البلاد في جميع المحافظات لإجراء فحوصات الوزن والطول وتقدير كتلة الجسم وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول في الدم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن وإعطاء النصائح والاستشارات من قبل الأطباء المتخصصين طبقا لنتائج الفحوصات وتوزيع كتيبات التوعية بما يخص صحة القلب والأوعية الدموية.

والاحتفال بيوم القلب العالمي يهدف إلى زيادة الوعي العام للحد من الأخطار المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسماح لأفراد المجتمع بإجراء تغييرات إيجابية في حياتهم بما يساعد على المحافظة على صحتهم وحيويتهم.

إن ممارسة النشاط البدني بانتظام على الأقل لمدة نصف ساعة يوميا بما لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى التغذية الصحية التي تكون قليلة الأملاح والسكريات والدهون وزيادة الخضراوات والفواكه، والبعد عن التوتر والقلق باستمرار والإقلاع عن التدخين وعدم تناول الكحوليات، كلها عوامل تساعد على صحة القلب.

وينصح الجميع بإجراء الفحوصات الدورية لقياس مستوى السكر والكوليسترول في الدم وقياس الضغط والابتعاد عن السمنة وزيادة الوزن للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

إن المحافظة على صحة القلب واتباع الإجراءات الوقائية التي تحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تعد من الأمور المهمة لخفض معدلات الوفيات حيث إن السبب الأول للوفيات في العالم أمراض القلب، وبلغ عدد الوفيات مليونين في عام 2000 وارتفع إلى 8.9 ملايين في عام 2019.

إن أمراض القلب والأوعية الدموية تؤثر تأثيرا كبيرا على الأنظمة الاقتصادية في جميع البلدان بسبب تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالعلاج، بالإضافة إلى فقدان الإنتاجية والتغيب عن العمل، فلذلك يجب الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية لتحسين مستوى المعيشة للجميع ولتمكينهم من تحقيق الإنجازات في العمل بصحة جيدة.