((استخدم قلبك من أجل العمل))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يحتفل العالم بأسره في التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام بيوم القلب العالمي لحث الناس على تولي مسؤولية صحة قلوبهم وصحة الآخرين، وتم تحديد شعار هذا اليوم من قبل الاتحاد العالمي للقلب للأعوام من 2024 إلى 2026 ليكون «استخدم قلبك من أجل العمل»، لدعم الأفراد بالعناية بقلوبهم وتمكينهم من حث القادة على أخذ صحة القلب والأوعية الدموية على محمل الجد من خلال توفير منصة عالمية للعمل للتنفيذ المتعمد والفعال للجهود المبذولة.
وهدف حملة يوم القلب العالمي لهذا العام هو تحفيز كل البلدان على تطوير أو دعم خطط العمل الوطنية لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه في العادة معظم البلدان لا تعطي الأولوية لهذا الموضوع، والسياسات الوطنية لأمراض القلب والأوعية الدموية غير موجودة أو غير كافية.
إن الاحتفال باليوم العالمي للقلب عادة يكون بالفعاليات والأنشطة الرياضية والفحوصات الصحية المجانية، وهذا ما تقوم به جمعية القلب الكويتية على مدار السنوات بعمل الفحوصات المجانية للجمهور، حيث إن الوحدة المتنقلة للجمعية تجوب جميع أنحاء البلاد في جميع المحافظات لإجراء فحوصات الوزن والطول وتقدير كتلة الجسم وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول في الدم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن وإعطاء النصائح والاستشارات من قبل الأطباء المتخصصين طبقا لنتائج الفحوصات وتوزيع كتيبات التوعية بما يخص صحة القلب والأوعية الدموية.
والاحتفال بيوم القلب العالمي يهدف إلى زيادة الوعي العام للحد من الأخطار المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسماح لأفراد المجتمع بإجراء تغييرات إيجابية في حياتهم بما يساعد على المحافظة على صحتهم وحيويتهم.
إن ممارسة النشاط البدني بانتظام على الأقل لمدة نصف ساعة يوميا بما لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى التغذية الصحية التي تكون قليلة الأملاح والسكريات والدهون وزيادة الخضراوات والفواكه، والبعد عن التوتر والقلق باستمرار والإقلاع عن التدخين وعدم تناول الكحوليات، كلها عوامل تساعد على صحة القلب.
وينصح الجميع بإجراء الفحوصات الدورية لقياس مستوى السكر والكوليسترول في الدم وقياس الضغط والابتعاد عن السمنة وزيادة الوزن للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.
إن المحافظة على صحة القلب واتباع الإجراءات الوقائية التي تحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تعد من الأمور المهمة لخفض معدلات الوفيات حيث إن السبب الأول للوفيات في العالم أمراض القلب، وبلغ عدد الوفيات مليونين في عام 2000 وارتفع إلى 8.9 ملايين في عام 2019.
إن أمراض القلب والأوعية الدموية تؤثر تأثيرا كبيرا على الأنظمة الاقتصادية في جميع البلدان بسبب تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالعلاج، بالإضافة إلى فقدان الإنتاجية والتغيب عن العمل، فلذلك يجب الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية لتحسين مستوى المعيشة للجميع ولتمكينهم من تحقيق الإنجازات في العمل بصحة جيدة.
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