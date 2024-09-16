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الكويت والعمل الإنساني

9/16/2024 12:05:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ذكرى تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني في التاسع من سبتمبر كل عام نستحضر إرث صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قائد العمل الإنساني، الذي برع في تعزيز السلام والتعاون الدولي.
كان المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد رمزا للعطاء والرحمة، حيث ساهم بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بجميع أنحاء العالم. فتحت إشرافه، رحمه الله، شهدت الكويت تعزيزا لدورها كمركز عالمي للعمل الإنساني، حيث تم تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. كانت رؤية سموه، طيب الله ثراه، تتمحور حول تعزيز قيم العدالة والإنسانية في كل جهود العمل الإنساني.
لقد كانت هذه الرؤية الإنسانية تتجلى في استمرار دعم القضايا الإنسانية وتقديم المساعدة للمحتاجين، سواء داخل الكويت أو عبر العالم. ويجب علينا جميعا أن نستلهم من تلك القيم النبيلة ونعمل معا على تعزيز ثقافة العمل الإنساني والتعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للجميع. إن الاستمرار في تذكير العالم بتفاني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في العمل الإنساني يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية السامية التي نسعى جميعا لتحقيقها.
باختصار، يظل إرث الشيخ صباح الأحمد حيا في قلوب الناس، وتحقيقا لرغبته في بناء عالم أفضل، ويجب أن نستمر في مسيرته الإنسانية ونواصل دعم العمل الإنساني لخدمة الإنسانية ونشر الخير في العالم.


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