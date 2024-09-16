الكويت والعمل الإنساني

(MENAFN
- Al-Anbaa) في ذكرى تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني في التاسع من سبتمبر كل عام نستحضر إرث صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قائد العمل الإنساني، الذي برع في تعزيز السلام والتعاون الدولي.
كان المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد رمزا للعطاء والرحمة، حيث ساهم بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بجميع أنحاء العالم. فتحت إشرافه، رحمه الله، شهدت الكويت تعزيزا لدورها كمركز عالمي للعمل الإنساني، حيث تم تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. كانت رؤية سموه، طيب الله ثراه، تتمحور حول تعزيز قيم العدالة والإنسانية في كل جهود العمل الإنساني.
لقد كانت هذه الرؤية الإنسانية تتجلى في استمرار دعم القضايا الإنسانية وتقديم المساعدة للمحتاجين، سواء داخل الكويت أو عبر العالم. ويجب علينا جميعا أن نستلهم من تلك القيم النبيلة ونعمل معا على تعزيز ثقافة العمل الإنساني والتعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للجميع. إن الاستمرار في تذكير العالم بتفاني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في العمل الإنساني يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية السامية التي نسعى جميعا لتحقيقها.
باختصار، يظل إرث الشيخ صباح الأحمد حيا في قلوب الناس، وتحقيقا لرغبته في بناء عالم أفضل، ويجب أن نستمر في مسيرته الإنسانية ونواصل دعم العمل الإنساني لخدمة الإنسانية ونشر الخير في العالم.
[email protected]
MENAFN16092024000130011022ID1108676524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.