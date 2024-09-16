نسب تبرع الكويتيين وتطوعهم وفق استطلاعات ((برنستون))

لطالما اعتبر العمل الخيري وإقبال الكويتيين على دعمه والمشاركة فيه، سواء لأغراض داخل الكويت أو خارجها، من بين المناقب المتميزة لدولة الكويت. وقد اعتاد استطلاع البارومتر العربي، لجامعة «برنستون»، والذي أتشرف بعضوية فريقه، أن ينفذ في الكويت ثلاث مرات، كانت آخرها ما بين 14 فبراير إلى 18 مارس 2024 بالتعاون بين جامعتي برنستون وهارفارد، ومركز دراسات الخليج في الكويت، ومركز السلام. شملت عينة الاستطلاع 1210 من الكويتيين في المنازل من كلا الجنسين ومن محافظات الكويت الست.طرح الاستطلاع، في دورته الأخيرة (الدورة الثامنة)، على المستجيبين بعض الأسئلة التي تتناول توجهات الكويتيين حول بعض صور العمل الخيري ومنها سؤالا عما إذا كانوا يتبرعون بالمال عادة لجمعية خيرية أو للمحتاجين بشكل عام خلال أشهر السنة. وقد أظهرت النتائج أن أغلبية كبيرة من الكويتيين يقومون بذلك، وصلت نسبتهم إلى 91.9%، في مقابل 6.6% فقط ممن لم يتبرعوا. وبالمقارنة مع نتائج السؤال ذاته في دورة البارومتر العربي السابعة 2022، حيث بلغت نسبة المتبرعين 84%، سيتضح حدوث ارتفاع ملحوظ في إجمالي المتبرعين الكويتيين!أما عند سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يتطوعون بوقتهم في شهر ما للعمل مجانا أو لدعم قضية تهمهم، فقد أظهرت نتائج الدورة الثامنة أن الثلثين (66.9%) قد نفوا ذلك، في مقابل 32.7% ممن أجابوا بنعم. وبالمقارنة مع نتائج السؤال ذاته في دورة البارومتر العربي السابعة 2022، بلغت نسبة المتطوعين 19.5%، مما يكشف عن تزايد في إجمالي المتطوعين الكويتيين!كذلك، انفردت الدورة الثامنة من الاستطلاع بطرح سؤال جديد ذي صلة بالعمل الخيري لم يرد في الدورات السابقة. وقد كان لي اهتمام بحثي شخصي حينما اقترحت هذا السؤال لإدراكي لأهمية هذا السؤال، فضلا عن سلسلة زمنية في استطلاعات أخرى طرحت نفس السؤال. حيث سئل المستجيبون عن مدى موافقتهم على العبارة التالية: أثق بالعمل الخيري الكويتي. وقد عبر 90.5% عن موافقتهم عليها، ما بين 31.7% من الموافقين إلى حد ما، و58.8% من الموافقين بشدة، في مقابل 9.2% من المعارضين، ما بين 5.5% ممن يعارضون إلى حد ما و3.7% من المعارضين بشدة.وبصورة عامة، تعكس النتائج حدوث تغيرات إيجابية في التوجهات العامة للكويتيين نحو العمل الخيري بصوره المختلفة، ومستوى عاليا من الثقة لدى المستجيبين بالعمل الخيري الكويتي حتى عن استطلاعات أخرى، وهو ما ينسجم مع زيادة الانخراط بالعمل الخيري سواء بالتبرعات أو التطوع.

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