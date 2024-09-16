كن واقعياً

(MENAFN
- Al-Anbaa) كلمة الواقعية مشتقة من الواقع، فالواقع هو الموجود فعلا على عكس اللاوقعي، وهو الوهم واللاحقيقة والخيال والصعب والمستحيل، فالواقع يمكن لك التحقق منه، بينما الوهم لا يمكن لك ذلك، فكن واقعيا ولن تندم، فكلما كان المرء واقعيا في حياته كان سعيدا هانئا مرتاح البال.
حتى فيما تقوم به من أعمال وما تفكر فيه من مشاريع
حاول ألا تبتعد في تفكيرك عن الواقع، فالإنسان الواقعي لا يشطح بعيدا عما حوله ويتخيل ما لا يحدث ويبني جسرا أساسه غير الممكن. من هنا أقول إن كل ما يطرحه الإنسان الواقعي مقبول من الغير، وهذا الأمر لا يتعارض مع الإبداع والابتكار على الإطلاق فهذا طريق آخر، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعض الناس يخلط الواقع بالخيال فلا بفرق بينهما، وبالتالي لا يستفيد لا من هذا ولا ذاك.
وها نحن رأينا أن أفضل الأعمال الفنية التي نالت الجوائز والتكريم والثناء هي تلك الأعمال التي حكت لنا قصصا واقعية، حتى ان بعض هذه الأعمال غيرت قوانين، وها هو الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ نال جائزة نوبل لواقعيته فيما طرحه من قصص، حتى قيل في حقه سيد الواقعية، لذلك نحن إذا شاهدنا عملا ولم يعجبنا قلنا ان العمل بعيد عن الواقع، والأمر ذاته ينعكس على علاقاتك وتعاملك مع الناس، فكلما كانت عاقلة واقعية زادت متانة واستمرت لأنها مبنية على الصدق، ما يجعل الناس ينظرون لك نظرة احترام وإكبار، والإنسان الواقعي بطبيعته غالبا ما يكون عاقلا وصادقا وأمينا مع نفسه ومع الناس لأنه مدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لذا تجده عمليا وصريحا ومتواضعا.
إن الواقعية تمنع الإنسان من نسج الخيال وتجعله يرى الأمور على حقيقتها، ولا تجعله ساذجا، وإذا عاش على الوهم والخيال أصبح من الصعب عودته إلى الواقع مرة أخرى. حتى في ديننا الإسلام تجد الواقعية تتجلى في أجمل صورها، فالمسلم غير ملزم بما لا يطيق فعله فلا تكليف بما لا يطاق، فلا واجب مع وجود العجز، وهذه هي الواقعية بعينها.
ولقد صدق الشاعر حيث يقول:
ما كلف الله نفسا فوق طاقتها
ولا تجود يدا إلا بما تجد
ودمتم سالمين.
MENAFN16092024000130011022ID1108676522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.