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كن واقعياً

9/16/2024 12:05:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلمة الواقعية مشتقة من الواقع، فالواقع هو الموجود فعلا على عكس اللاوقعي، وهو الوهم واللاحقيقة والخيال والصعب والمستحيل، فالواقع يمكن لك التحقق منه، بينما الوهم لا يمكن لك ذلك، فكن واقعيا ولن تندم، فكلما كان المرء واقعيا في حياته كان سعيدا هانئا مرتاح البال.
حتى فيما تقوم به من أعمال وما تفكر فيه من مشاريع حاول ألا تبتعد في تفكيرك عن الواقع، فالإنسان الواقعي لا يشطح بعيدا عما حوله ويتخيل ما لا يحدث ويبني جسرا أساسه غير الممكن. من هنا أقول إن كل ما يطرحه الإنسان الواقعي مقبول من الغير، وهذا الأمر لا يتعارض مع الإبداع والابتكار على الإطلاق فهذا طريق آخر، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعض الناس يخلط الواقع بالخيال فلا بفرق بينهما، وبالتالي لا يستفيد لا من هذا ولا ذاك.
وها نحن رأينا أن أفضل الأعمال الفنية التي نالت الجوائز والتكريم والثناء هي تلك الأعمال التي حكت لنا قصصا واقعية، حتى ان بعض هذه الأعمال غيرت قوانين، وها هو الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ نال جائزة نوبل لواقعيته فيما طرحه من قصص، حتى قيل في حقه سيد الواقعية، لذلك نحن إذا شاهدنا عملا ولم يعجبنا قلنا ان العمل بعيد عن الواقع، والأمر ذاته ينعكس على علاقاتك وتعاملك مع الناس، فكلما كانت عاقلة واقعية زادت متانة واستمرت لأنها مبنية على الصدق، ما يجعل الناس ينظرون لك نظرة احترام وإكبار، والإنسان الواقعي بطبيعته غالبا ما يكون عاقلا وصادقا وأمينا مع نفسه ومع الناس لأنه مدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لذا تجده عمليا وصريحا ومتواضعا.
إن الواقعية تمنع الإنسان من نسج الخيال وتجعله يرى الأمور على حقيقتها، ولا تجعله ساذجا، وإذا عاش على الوهم والخيال أصبح من الصعب عودته إلى الواقع مرة أخرى. حتى في ديننا الإسلام تجد الواقعية تتجلى في أجمل صورها، فالمسلم غير ملزم بما لا يطيق فعله فلا تكليف بما لا يطاق، فلا واجب مع وجود العجز، وهذه هي الواقعية بعينها.
ولقد صدق الشاعر حيث يقول:
ما كلف الله نفسا فوق طاقتها
ولا تجود يدا إلا بما تجد
ودمتم سالمين.

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