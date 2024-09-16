Monday, 16 September 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

9/16/2024 12:04:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة الكامل وتضامنها مع جمهورية جزر القمر الشقيقة في هذه الحادثة التي تستهدف أمنها واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل لفخامة الرئيس، والاستقرار والسلامة والأمن لشعبها.

MENAFN16092024000072011014ID1108676521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث