الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر
التاريخ
9/16/2024 12:04:47 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة الكامل وتضامنها مع جمهورية جزر القمر الشقيقة في هذه الحادثة التي تستهدف أمنها واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل لفخامة الرئيس، والاستقرار والسلامة والأمن لشعبها.
MENAFN16092024000072011014ID1108676521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.