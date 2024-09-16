إطلاق نار بمحيط إقامة دونالد ترامب

وقالت وسائل إعلام أميركية أن شرطة مقاطعة مارتن ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار.



وأوضحت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب كان موجودا اليوم (الأحد) في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارالاجو الذي يملكه.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن شخصان تبادلا إطلاق النار خارج نادي الجولف الخاص بترامب وأنه لم يتعرض للخطر.



,وقال دونالد ترامب الابن على "إكس" نقلا عن السلطات إنه تم "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات".

وقبل شهرين تقريبا، تعرض ترامب لإطلاق نار أثناء محاولة اغتيال في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وخدشت رصاصة أذنه.

وكان حادث إطلاق النار على ترامب، قد أثار حالة من الصدمة في الداخل الأميركي.