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أول تعليق من ترامب بعد حادثة إطلاق النار

9/16/2024 12:04:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق الرئيس الأميركي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، على حادثة إطلاق النار قرب منتجعه بينما كان يلعب الغولف الأحد، قائلا إنه بصحة جيدة ولن يستسلم.
وأضاف ترامب في بريد أرسله للمتبرعين، أن هناك إطلاق نار حدث بالقرب من منتجعه، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولن يستسلم أبدا.

وفي وقت سابق الأحد، قالت حملة دونالد ترامب- المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية- في بيان الأحد، إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن شخصا أطلق النار خارج نادي الغولف في منطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع ترامب في فلوريدا.

وبينت صحيفة "نيويورك بوست" أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج منتجع ترامب ولم يكن مستهدفا.

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ترامب كان بعيدا تماما عن الخطر، وإن إطلاق النار حدث خارج ملعب الغولف.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، من جهته، إنه تحدثت مع ترامب وهو في حالة معنوية مرتفعة.

وفي وقت لاحق، قال جهاز الخدمة السرية إنه يحقق في حادثة إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب، مشيرا إلى أنه تم اعتقال الشخصين اللذين تبادلا إطلاق النار خارج المنتجع.

وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن ترامب كان يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية.

ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصات، ولم ترد أي مؤشرات فورية على أن ترامب كان مستهدفا.

وتأتي الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرشح، بعد شهرين فقط من إصابته في الأذن عندما أطلق مسلح النار خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا.

وواجهت الخدمة السرية الأميركية، المكلفة بحماية الرؤساء والرؤساء السابقين وغيرهم من كبار الشخصيات، انتقادات بعد حادثة بنسلفانيا.

وفي وقت لاحق، استقالت مديرة الوكالة الأمنية، وتم وضع ما لا يقل عن خمسة من موظفيها في إجازة إدارية.

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