أول تعليق من ترامب بعد حادثة إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق الرئيس الأميركي السابق والمرشح لانتخابات
الرئاسة دونالد ترامب، على حادثة إطلاق النار قرب منتجعه بينما كان يلعب الغولف
الأحد، قائلا إنه بصحة جيدة ولن يستسلم.
وأضاف ترامب
في بريد أرسله للمتبرعين، أن هناك
إطلاق نار حدث بالقرب من منتجعه، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولن يستسلم أبدا.
وفي وقت سابق الأحد، قالت حملة دونالد ترامب-
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية- في بيان الأحد، إن ترامب بخير بعد
إطلاق نار في محيط تواجده.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن شخصا أطلق النار
خارج نادي الغولف في منطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع ترامب في فلوريدا.
وبينت صحيفة "نيويورك بوست" أن شخصين
تبادلا إطلاق النار خارج منتجع ترامب ولم يكن مستهدفا.
فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن
ترامب كان بعيدا تماما عن الخطر، وإن إطلاق النار حدث خارج ملعب الغولف.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، من
جهته، إنه تحدثت مع ترامب وهو في حالة معنوية مرتفعة.
وفي وقت لاحق، قال جهاز الخدمة السرية إنه يحقق
في حادثة إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب، مشيرا إلى أنه تم اعتقال الشخصين
اللذين تبادلا إطلاق النار خارج المنتجع.
وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن ترامب كان يلعب
الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في
مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية.
ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصات، ولم ترد
أي مؤشرات فورية على أن ترامب كان مستهدفا.
وتأتي الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة
المرشح، بعد شهرين فقط من إصابته في الأذن عندما أطلق مسلح النار خلال تجمع
انتخابي له في بنسلفانيا.
وواجهت الخدمة السرية الأميركية، المكلفة
بحماية الرؤساء والرؤساء السابقين وغيرهم من كبار الشخصيات، انتقادات بعد حادثة
بنسلفانيا.
وفي وقت لاحق، استقالت مديرة الوكالة الأمنية،
وتم وضع ما لا يقل عن خمسة من موظفيها في إجازة إدارية.
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