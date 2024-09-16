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إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

9/16/2024 12:04:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب، الليلة، شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخر بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شاباً (18 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.

وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيم قبل انسحابه منه. (وفا)

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