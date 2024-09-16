إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال نابلس
التاريخ
9/16/2024 12:04:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب، الليلة، شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخر
بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شاباً (18 عاماً) أصيب
بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.
وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء
بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيم قبل انسحابه منه. (وفا)
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