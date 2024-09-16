Monday, 16 September 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان: رسالة مباشرة من السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريبا

9/16/2024 12:04:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إنه سيكون هناك رسالة مباشرة من قائد حركة حماس يحيى السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريباً.
وكان قد أكد في مقابلة صحفية، أن الحركة ما تزال تحتفظ بـ"قدرة عالية" على الاستمرار في الحرب الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي دخلت قبل أيام شهرها الثاني عشر.

وقال حمدان- وهو عضو المكتب السياسي للحركة- إنّ "قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل"، مضيفا "هناك شهداء وهناك تضحيات... لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة".

وأضاف: "قد تكون هناك تضحيات وخسائر في جانب وهناك كسب وتطور في جوانب أخرى"، وتابع "المحصلة النهائية أن هذه المقاومة لا تزال قادرة بل أكثر من ذلك، ستكون أكثر قدرة على الإبداع في قادم الأيام".

وتأتي تصريحات حمدان بعد أقل من أسبوع على تصريح لوزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت اعتبر فيه أن حركة حماس "لم تعد موجودة" كتنظيم عسكري في غزة.

وأكد حمدان أن "حجم الإصابات الذي يقع في المقاومة هو أقل بكثير مما هو متوقع في معركة بهذا الحجم والمستوى والاتساع".

وخلال المقابلة التي أجريت الأحد، رأى حمدان أن الولايات المتحدة- الداعم العسكري والسياسي الأكبر للاحتلال- لا تبذل جهودا كافية لإجبار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقديم تنازلات من شأنها أن تضع حدا لإراقة الدماء، بل تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام.

وسبق أن اتهم نتنياهو حماس بأنها ترفض التنازل وتعهد بـ"عدم الاستسلام للضغوط" في ما يتّصل بالنقاط العالقة المتبقية في الصفقة التي يتم التفاوض في شأنها.


الهجوم الحوثي
وصباح الأحد، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إنها استهدفت موقعا عسكريا في يافا "تل أبيب" بصاروخ "فرط صوتي"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ من نوع أرض-أرض فوق منطقة مطار اللد بين "تل أبيب" والقدس، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن الصاروخ استهدف مطار بن غوريون، شرق "تل أبيب" وسقط جنوب شرق المطار.

وقال حمدان- تعليقا على ذلك- إنّ الهجوم أظهر محدودية قدرة الاحتلال على الدفاع عن نفسه؛ بما في ذلك نظام الدفاع الجوي الذي يتباهى به كثيرًا.

واعتبر الهجوم بمنزلة "رسالة تقول لكل المنطقة إن "إسرائيل" ليست كيانا محصنا... حتى "إسرائيل" بقدراتها وتقنياتها ليست قادرة على منع الوصول إليها وإصابتها"، وتابع أن "إمكانية أن يتطور الفعل المقاوم ضد الكيان الصهيوني جادة وحقيقية وليست شيئا من الأوهام أو من الآمال غير القابلة للتحقيق".

وكرّر حمدان موقف حماس- التي اعتبرت أن الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الشهر الحالي وأطلق خلاله سائق شاحنة أردني النار على 3 حراس إسرائيليين عند معبر حدودي وقتلهم- يعكس غضبا واسع النطاق تجاه الاحتلال في المنطقة.


اليوم التالي للحرب.. يوم فلسطيني
وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال حمدان إنه يستحيل تخيل سيناريو يغادر فيه رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار قطاع غزة.

وأضاف أن السنوار "مستعد أن يستشهد ألف مرة في فلسطين ولا يغادر؛ لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين".

وتتمسك حماس بمطلب انسحاب الاحتلال الكامل من غزة؛ بما في ذلك "ممر فيلادلفيا"، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود المصرية برز كنقطة خلاف رئيسية في محادثات التوصل إلى الهدنة.

وقال حمدان إن حماس تريد "حكما فلسطينيا مشتركا" في غزة بمجرد انتهاء الحرب في القطاع المحاصر، مضيفًا أن مسؤولي حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى سيلتقون قريبا في القاهرة لمناقشة رؤيتهم لما بعد الحرب.

وأضاف: "اتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة"، مشددا على أن "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا". (وكالات)

MENAFN16092024000072011014ID1108676516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث