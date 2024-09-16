6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة،
وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر
طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات
الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة،
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد
41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين ما تزال
آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني
الوصول إليهم.
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