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6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

9/16/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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